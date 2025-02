Porsche 911 GT3 e 911 GT3 Touring entram em pré-venda a partir de R$ 1,4 milhão Superesportivos terão poucas unidades vendidas aqui Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/01/2025 - 10h00 (Atualizado em 23/01/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Porsche/Divulgação

O Porsche 911 GT3 2025 já pode ser encomendado por clientes no Brasil. São duas versões para os consumidores escolherem: o 911 GT3 e 911 GT3 com pacote Touring, ambas com preço público de R$ 1.467.000. As entregas das primeiras unidades são esperadas para o segundo semestre de 2025.

Porsche/Divulgação

O GT3 está completando 25 anos e será vendido nas duas versões pela primeira vez. Como um carro esportivo voltado para a pista com uma asa traseira e como uma versão mais discreta com o pacote Touring.

Porsche/Divulgação

O coração de ambos os modelos é o motor boxer aspirado 4.0 com 510 cv e 45,8 kgfm de torque. Entre as novidades está o pacote Weissach, disponível pela primeira vez no 911 GT3.

Porsche/Divulgação

Além disso, o carro esportivo traz mais equipamentos de série e outras opções que para aumentar a esportividade e possibilidades de personalização.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.