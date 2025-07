Porsche vai vender seminovos certificados que passam pela inspeção de 111 itens Veículos com até 14 anos podem fazer parte do programa de venda que foi mostrado aos jornalistas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/07/2025 - 16h56 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h56 ) twitter

A Porsche vai lançar no dia 12 de julho o programa Porsche Approved para a venda de veículos seminovos da marca que passam por uma verificação que segue o padrão original. Os veículos passam por uma oficina especializada localizada na Av. Dr. Gastão Vidigal, zona oeste de São Paulo e passam por uma verificação de 111 itens para fazer parte do programa Approved. Veículos com até 14 anos podem fazer parte do programa de venda que foi mostrado aos jornalistas.

A Porsche foi a marca premium que mais cresceu nos últimos anos: 20% com a comercialização de 6.172 unidades.

Embora o programa inclua todos os modelos da marca há exceção para carros blindados, pois, a Alemanha não permite que os Porsches que passaram pelo processo de blindagem recebam o certificado do programa Approved. Assim, mesmo clientes do Cayenne e Macan não poderão fazer parte do programa sendo que nesse perfil de veículo grande parte dos clientes optem pela proteção balística.

Quem quiser comprar um Porsche usado, o programa também oferece uma verificação especializada de pré compra. A avaliação demora em torno de 2h e é feita por mecânicos e especialistas. O tempo pode ser maior caso o cliente opte pela certificação que inclua também um teste de rodagem.

Não há limite de quilometragem para certificação do veículo, além de que, o mesmo carro pode ser certificado mais de uma vez, como exemplo, o primeiro dono utilizou o veículo por 2 anos e para revenda, recebeu a certificação, o segundo dono permaneceu por mais 3 anos com o carro.

Para a certificação, o carro deve atender aos parâmetros originais de motorização e estado geral. Modificações e eventuais “remaps” e customizações excluem o veículo do programa. Caso seja algum item que possa ser substituído e recuperar a originalidade do carro, se for realizada a substituição, ele pode ser elegível para receber a certificação.

O novo ponto localizado em São Paulo realiza exatamente os mesmos serviços de oficina que um Porsche Center tradicional. O atendimento de pós-vendas conta com área exclusiva para recepção dos clientes e ampla oficina com 5 elevadores e 20 vagas de serviços.

