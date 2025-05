Prestes a voltar ao Brasil, Jetta GLI mantém 5 estrelas no Latin NCAP Sedã esportivo chegará ao Brasil ainda este ano e recebeu nota máxima do órgão de avaliação Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/05/2025 - 16h45 (Atualizado em 15/05/2025 - 16h45 ) twitter

Latin NCAP/Reprodução

O Volkswagen Jetta produzido no México e prestes a voltar ao Brasil renovou as cinco estrelas do Latin NCAP. O segundo resultado do ano publicado pelo órgão independente atestou o sedã esportivo que recebeu pontuação máxima. O Jetta, que oferece seis airbags e Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) como equipamento de série e Sistemas Avançados de Assistência à Condução (ADAS - sigla em inglês) como opcionais, alcançou 86,87% em Ocupantes Adultos, 89,75% em Ocupantes Infantis, 72,60% em Proteção a Pedestres e Usuários Vulneráveis das Vias e 91,06% em Assistência à Segurança.

Latin NCAP/Reprodução

O veículo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral e impacto lateral de poste em 2019. O modelo não sofreu alterações estruturais nem no equipamento de segurança passiva para estes três cenários de testes de colisão. Para cumprir os protocolos atuais, o Jetta renovado foi avaliado em chicotada cervical (whiplash), proteção a pedestres, ESC, Detecção de Ponto Cego (BSD), Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários Vulneráveis das Vias (VRU), AEB Cidade, AEB Interurbano e Sistemas de Assistência à Velocidade (SAS).

Latin NCAP/Reprodução

O Jetta apresentou, em geral, um bom desempenho com estrutura estável no impacto frontal. A porta dianteira abriu durante o teste de impacto lateral, mas mesmo assim o modelo ofereceu proteção total para o ocupante adulto. O modelo mostrou proteção quase completa para crianças. A proteção dos pedestres na parte superior das pernas pode e deve melhorar. O AEB apresentou uma resposta robusta em todos os cenários de teste, enquanto a proteção passiva para pedestres e usuários vulneráveis das vias deve ser aperfeicoada. “Esta classificação de cinco estrelas para o Jetta confirma o compromisso da Volkswagen em oferecer os mais altos níveis de segurança aos seus clientes desde a sua versão padrão. O Latin NCAP aguarda com interesse que o fabricante confirme esta trajetória com novos modelos no mercado da América Latina e do Caribe”, disse Alejandro Furas, Secretário Geral do Latin NCAP.

