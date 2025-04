Produção de veículos tem pior março em três anos Apesar da redução, números do trimestre seguem positivos segundo a Anfavea Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/04/2025 - 14h00 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h33 ) twitter

A produção de veículos somou 190 mil veículos em março mas soou como um sinal amarelo para o setor automotivo. O número foi o pior desde março de 2022, quando o mercado ainda estava fortemente impactado pela pandemia e pela falta de insumos. Os dados foram divulgados pela Anfavea, associação de fabricantes do setor automotivo.

Segundo a própria Anfavea, a redução se deve aos “ajustes de estoque” e também ao carnaval que reduziu a quantidade de dias úteis. Com o início do mês apenas após o quinto dia, sem falar na semana mais curta, há uma redução natural na quantidade de veículos produzidos e vendidos.

Apesar da queda, os números do trimestre seguem positivos. Entre janeiro e março foram produzidos 582,9 mil veículos contra 537,9 mil no mesmo período de 2024, o que representa uma alta da ordem de 8%.

