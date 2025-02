Proteja a pintura do carro no verão: veja o que não fazer Deixar de lavar e encerar prejudica a durabilidade da pintura, indo além do aspecto estético Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/01/2025 - 06h41 ) twitter

Freepik/Reprodução

Durante o verão, a incidência de raios solares em países tropicais, como o Brasil, é especialmente danosa para a superfícies dos veículos. No caso do automóvel, há uma proteção para a pintura formada por um verniz. No entanto, esse produto precisa ser reposto de tempos em tempos. Há inúmeros produtos do tipo cera automotiva que devem ser aplicados com regularidade sobre o automóvel. É trabalhoso, exige tempo e alguns cuidados, porém o resultado é muito bom e a proteção tende a permanecer sobre a pintura sobre um longo tempo.

Freepik/Reprodução

Deixar o carro simplesmente à luz do sol, sem lavagens frequentes e sem proteção da cera poderá reduzir o tempo de vida útil da pintura. Além de prejudicar o brilho, a falta de cera acelera o desgaste do verniz, da tinta e do veículo que fica com aspecto de envelhecido. Veja, portanto, como proteger a pintura do carro especialmente na época do verão e o que você não deve fazer nesta época de sol com incidência mais forte.

Proteção da pintura

Para proteger a pintura o ideal é que ela esteja sempre limpa. A lavagem semanal simplesmente com sabão neutro é especialmente recomendada. Manter os vidros limpos, as junções entre borracha e os acabamentos do carro também limpos e livres de sujeira, e se possível guardar o veiculo à sombra em uma garagem é sempre recomendado.

Freepik/Reprodução

Encerar o carro também é muito importante. Existem vários tipos de cera automotiva mas o consumidor deve tomar cuidado com ceras líquidas aplicadas na pintura em lava-rápidos. Esses produtos têm pouco ou nenhum efeito. O ideal é sempre encerar o carro à sombra, com produtos de qualidade e se possível à base de água e removendo com um pano felpudo de microfibra.

‌



Freepik/Reprodução

Se possível, uma vez ao ano, recomenda-se fazer um polimento do carro. Esse procedimento pode ser feito em casa, mas o ideal é que seja feito por um profissional habilitado. Se não for possível, encerar o veículo uma vez por mês, ou no mínimo a cada três meses, já ajuda a repor o verniz, manter o brilho e a proteção da pintura.

Freepik/Reprodução

O que não se deve fazer?

Certamente deixar de cuidar da manutenção da pintura é o maior erro que se pode cometer. Deixar que sujeira de pássaros, seiva de árvore e a fuligem da poluição que fica em depositada sobre a pintura podem danificá-la de forma permanente.

‌



Freepik/Reprodução

O ideal ao notar que existem fezes de pássaro, seiva de árvore, folhas ou outros detritos, é fazer a lavagem e depois o enceramento. Se houver sujeira de pássaros já seca sobre a pintura, recomenda-se jogar água quente ou deixar água com sabão neutro sobre a superfície até amolecer. Depois, remover sem esfregar é o recomendado.

Freepik/Reprodução

Dessa forma, o veículo estará sempre com aspecto de limpo e com o seu brilho de pintura original. Indo além do aspecto estético, encerar o veículo é a melhor atitude para protegê-lo da alta incidência de raios solares do verão.

