Quais são os cinco carros com pior consumo de combustível em 2025? Tem picape e superesportivo na lista mas essa nem deve ser uma preocupação dos seus donos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/05/2025 - 02h00 )

McLaren/Divulgação

O consumo de combustível é uma preocupação da maioria esmagadora dos motoristas. No entanto, no universo dos carros de luxo ou de picapes grandes essa geralmente é a menor das preocupações. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) de 2025, revela quais são os carros que levarão mais frequentemente seus donos ao posto de combustível. São veículos pouco vistos nas ruas e em alguns casos não serão seus donos que estarão ao volante nessa hora mas vale o destaque. O R7-Autos Carros listou os cinco mais “gastões” segundo o Inmetro:

McLaren 750S 2024 é revelada com motor V8 de 750 cv McLaren/Divulgação

McLaren 750S

O superesportivo tem pouquíssimas unidades registradas no país mas é o carro com maior consumo de combustível vendido aqui de forma oficial (não são consideradas unidades ou modelos importados de forma independente). O McLaren 750S tem motor V8 biturbo de 750cv e 81kgfm de torque que demanda energia de 3,46MJ/Km ou 5,9km/l na cidade e 7,4km/l na estrada e custa pouco mais de R$ 4 milhões.

Mercedes Benz GLE 63S Divulgação / Mercedes Benz

Mercedes Benz GLE 63S

‌



O SUV alemão tem linhas clássicas e adote solução tradicional para movimentar seu peso. Traz motor V8 4,0 litros biturbo com 612cv e 86kgfm de torque que demanda 3,46MJ/Km e também quase o mesmo consumo do McLaren 750S: 5,9 km/l na cidade 7,3km/l na estrada com gasolina. Seu preço é de R$ 1,3 milhão no Brasil

Chevrolet/Divulgação

Chevrolet Silverado

‌



A picape estreou há pouco mais de um ano e meio e traz o clássico motor V8 a gasolina tal qual a rival Ford F-150. E diante dos carros dessa lista é uma opção “barata” por R$ 573,5 mil. O motor 5,3 litros V8 tem 360cv e 53kgfm de torque e demanda 3,48MJ/Km com consumo de 6 a 7,2km/l.

Marcos Camargo Jr. 18.10.2024 Marcos Camargo Jr. 18.10.2024

Ram 1500

‌



Mesmo perdendo o motor V8 a picape da Stellantis não ficou tão mais econômica assim. A linha RAM 1500 trocou o 5,7 litros Hemi pelo 3.0 biturbo que é um seis cilindros em linha com 420cv e 47kgfm de torque que demanda 3,50MJ/Km e resulta em um consumo de 6 a 7km/l com gasolina no Brasil. Custa a partir de R$ 579,9 mil.

BMW X6: testamos o SUV esportivo de 600cv que custa R$ 1 milhão BMW/Divulgação

BMW X6 M Competition

A BMW oferece no Brasil seu SUV mais esportivo e mais caro que é o X6 M Competition equipado com motor 4,4 litros V8 de 625cv e elevados 76kgfm de torque com tração integral. Toda essa usina demanda 3,53MJ/km e resulta em fim consumo de 5,7km/l no ciclo urbano e 7,4km/l na estrada ao preço de R$ 1,3 milhão.

Porsche apresenta 718 Cayman GT4 com 500cv Porsche/Divulgação

Porsche 718 Cayman GT4

O esportivo alemão também esbanja desempenho e estilo mas não deixa de ter consumo elevado. Tem motor Boxer 4,0 litros com seis cilindros contrapostos que rendem 500cv e 45,9kgfm de torque que demandam 3,62MJ/km e rendem consumo de 5,6 km/l na cidade e 7,1 km/l na estrada ao preço de lista de R$ 535 mil podendo subir mais conforme cor e acabamentos ou acessórios escolhidos.

