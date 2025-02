Veja a lista dos 6 carros mais econômicos do Brasil segundo o Inmetro Toyota Corolla puxa a fila dos econômicos seguido por Renault Kwid e Chevrolet Onix Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/02/2025 - 20h00 (Atualizado em 18/02/2025 - 20h00 ) twitter

Economia é um tema sempre em voga e nada melhor do que considerar um instituto independente que faz a metrologia de consumo dos veículos para saber qual deles bebe menos combustível. Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, que divulgou o ranking do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular - PBEV de 2025, o Toyota Corolla híbrido é o modelo mais econômico do Brasil, uma vez que pode fazer até 18,5 km/l de gasolina na cidade. O ranking segue com carros de diferentes categorias como é o caso do Renault Kwid e também do Chevrolet Onix e Onix Plus.

Corolla e Corolla Cross híbridos: até 18,5km/l

De acordo com o PBEV, o Toyota Corolla equipado com motor 1.8 litro e tecnologia híbrido flex pode fazer com gasolina 15,7 km/l na estrada e 18,5 km/l na cidade. Já com etanol tem o consumo de 12,8 km/l no trecho urbano e 11,1 km/l na rodovia. Já o Corolla Cross, que tem a mesma tecnologia, faz com gasolina 17,7 km/l na cidade e 14,6 km/l no trecho rodoviário. Com etanol o consumo é de 12,5 km/l no trecho urbano e 10,1 km/l na estrada.

Renault/Divulgação Renault/Divulgação

‌



Renault Kwid: até 15,3km/l

O popular, Renault Kwid, que vem equipado com motor 1.0 flex, faz com gasolina 15,3 km/l no trecho urbano e 15,7 km/l na estrada. Já com etanol pode fazer até 11 km/l na estrada e 10,8 km/l na rodovia.

‌



Chevrolet/Divulgação

‌



Chevrolet Onix Plus e Onix: até 17,4km/l

Equipado com motor 1.0 flex, o Chevrolet Onix Plus pode fazer com gasolina até 17,4 km/l na estrada e 13,9 km/l na cidade. Com etanol o consumo fica na casa dos 12,2 km/l na rodovia e 9,7 km/l no trecho urbano. Por sua vez, o Chevrolet Onix tem o consumo com gasolina de até 16,9 km/l na estrada e 13,8 km/l na cidade. Com etanol o modelo pode fazer até 11,9 km/l no trecho rodoviário e 9,6 km/l no trecho urbano.

Chevrolet/Divulgação

Stellantis: Cronos e 208 fazem até 16,6km/l

Equipados com motor 1.0 Firefly da Stellantis, o Fiat Cronos e Peugeot 208 também estão entre os modelos mais econômicos do país. O sedã pode fazer com gasolina até 16,6 km/l no trecho rodoviário e 13,5 km/l no urbano. Com etanol o consumo é de 11,4 km/l na estrada e 9,6 km/l na cidade.

Fiat/Divulgação

Já o compacto faz com gasolina 15,8 km/l na estrada e 13,3 km/l na cidade. Com etanol o consumo fica parecido com o Crono, uma vez que o no trecho urbano tem o mesmo desempenho, só que na estrada faz 11,1 km/l.

Marcos Camargo Jr. 08.09.2024 Marcos Camargo Jr. 08.09.2024

Volkswagen Polo: até 16,1km/l

O Volkswagen Polo equipado com motor 1.0 turbo T200 com 116cv e 20kgfm de torque abastecido com gasolina faz 16,1 km/l no trecho urbano e 13,7 km/l na cidade. Com etanol o consumo é de 11,3 km/l no trecho rodoviário e 9,5 km/l na cidade.

Volkswagen/Divulgação

Hyundai HB20: até 14,8km/l

Com motor 1.0 flex aspirado, o Hyundai HB20 faz com gasolina 14,8 km/l na estrada e 13,6 km/l na cidade.

Hyundai/Divulgação Picasa

Com etanol o modelo pode fazer até 10,4 km/l na estrada e 10 km/l na cidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.