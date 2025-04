Qual a hora certa de trocar de carro? Veja 4 sinais Novas necessidades e tecnologias superadas podem ser sinais de que o companheiro de aventuras já deve ser substituído Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/04/2025 - 02h00 ) twitter

Ter um automóvel é importante para o dia a dia em muitos casos. Para o trabalho, uso misto, viagens e outras necessidades, o carro requer cuidados de manutenção que rendem gastos mas são importantes. Porém, em muitos casos, o tempo vai mostrar que os gastos de manutenção podem ficar tão elevados que inviabilizam ter aquele veículo. Mas como decidir se é hora de comprar um novo carro ou ficar com o mesmo veículo? O R7-Autos Carros selecionou cinco dicas importantes para ajudar o leitor neste momento:

Tempo de vida e tecnologia Todo carro é feito com base na tecnologia do seu tempo. Hoje os carros tem soluções como injeção direta de combustível que melhora o desenvolvimento, podem vir com multimídia que tem navegação, faróis em LED, controle de Cruzeiro adaptativo e outras soluções práticas para o dia a dia. Há quem não dê importância para isso mas a inclusão desses itens no dia a dia podem tornar o convívio com o carro muito seguro.

Gastos recorrentes na oficinaSe o carro rende gastos mensais na oficina pode ser sinal de que é hora de trocá-lo. Gastos mais “caros” como troca de amortecedor, pneus, problemas de alimentação no motor, freios e até câmbio especialmente automático podem render altos gastos. Se isso está ocorrendo com seu veículo pode ser um bom momento para trocá-lo.

Mal estado de conservação O carro que já está avariado com ralados ou até ferrugem na carroceria, pintura danificada, bancos rasgados ou problemas mecânicos sérios já deve estar na hora de ser substituído. Vale lembrar alguns itens como luzes queimadas, ausência de peças da carroceria ou pneus gastos podem render multa e até apreensão do veículo.

Novas necessidadesMuitas vezes ao comprar um veículo quando se é solteiro, essa necessidade pode mudar com o tempo com um novo relacionamento onde há uma tendência de viajar mais e também com a chegada dos filhos onde o espaço se torna um requisito. Ter filhos pequenos com um carro hatch por exemplo pode ser difícil ou em caso de viagens frequentes ter um hatch pode não ser a melhor opção. O carro precisa atender as necessidades da família.

