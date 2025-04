Qual o futuro do Taos? SUV médio renovado vem mas demora a estrear SUV recebeu atualização no câmbio mas muda mesmo por completo no final do ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/04/2025 - 19h00 (Atualizado em 05/04/2025 - 19h00 ) twitter

A Volkswagen fez um movimento importante nesta semana ao confirmar o projeto “Patagônia” com a nova geração da Amarok e ao mesmo tempo definir o futuro do Taos, SUV médio que estreou em maio de 2021 mas nunca foi um protagonista do segmento, diferente do líder T-Cross. Mas como ficará o futuro do Taos?

Essa semana a Volkswagen apresentou o Taos 2025 mantendo o visual de 2021 com a mudança do câmbio de seis marchas para um de oito velocidades, informação com apuração exclusiva do R7-Autos Carros. O motor é o mesmo 250TSI de 150cv e 25,5kgfm de torque. A mudança alias, só vai ocorrer para cumprimento do Proconve L8 pois a troca da transmissão deve melhorar os números de consumo do SUV.

Mas esse visual já tem data de validade próxima. A Volkswagen vai interromper a produção do Taos dentro de quatro meses para iniciar a adaptação da fábrica de General Pacheco na Argentina para receber a nova Amarok. A partir disso, o Taos passará a ser importado do México, de onde já recebia peças e componentes para a montagem na Argentina.

O visual do Taos será totalmente renovado com a nova identidade visual da Volkswagen que combina linhas retas com faróis ovalados, novo interior mais refinado e tudo alinhado aos produtos da Volkswagen na Europa.

O lançamento no México já ocorreu mas na América do Sul o Taos deve ser lançado apenas no final do ano ou no começo de 2026.

