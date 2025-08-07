Quatro novas marcas terão cotas para importação de kits SKD no Brasil Cota de quase R$ 2,6 bi irá beneficiar principalmente marcas que já tem estrutura física mas não iniciaram montagem local Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h00 ) twitter

BYD Dolphin Mini na fábrica em Camaçari na Bahia Marcos Camargo Jr 07.08.2025

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgou a lista de marcas que terão uma cota para importação de kits de carros desmontados no valor somado de R$ 2,6 bilhões. O pleito era da BYD que pediu isenção de impostos para importar carros em lote de kits SKD (semi-desmontados) mas vai beneficiar, na prática, outras três marcas que não tem fábrica no Brasil.

Fábrica GWM Iracemápolis GWM/Divulgação

A Portaria Secex nº 420 isenta o imposto de importação, por meio de cotas, para veículos montados no Brasil sob os regimes SKD (kits semi-desmontados) e CKD (completamente desmontados). A medida, válida de agosto de 2025 a janeiro de 2026, permitirá o início da montagem de veículos híbridos, híbridos plug-in e elétricos.

Loja Jaecoo & Omoda Omoda & Jaecoo/Divulgação

Apesar do destaque da BYD, ao todo a isenção beneficia 15 marcas, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). São elas: Audi, BMW, BYD, CAOA Montadora, GAC, GWM, Honda, Hyundai, Kia Motors, Mercedes-Benz, Omoda Jaecoo, Porsche, Renault, Toyota e Volvo. Dessa lista a BYD, GWM, OMODA Jaecoo e GAC não iniciaram a produção no país.

Loja Omoda & Jaecoo Omoda & Jaecoo/Divulgação

As outras nove empresas já têm operações industriais. Embora sejam beneficiadas, Porsche e Mercedes Benz não devem fazer importação de kits enquanto Omoda Jaecoo e GAC não tem ainda uma unidade que permita estruturar a operação fabril em tão pouco tempo.

Dolphin Mini

A medida visa facilitar a transição para a eletrificação, mas reacende debates sobre o nível de nacionalização e o real impacto industrial desses regimes. Na prática a cota deve beneficiar empresas já estruturadas como BYD e GWM que tem unidades fabris iniciando a operação em Camaçari e Iracemapolis respectivamente. A GWM vai inaugurar a fábrica no próximo dia 15 de agosto e a BYD deve iniciar a operação nos próximos meses.

