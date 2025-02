Seat pode iniciar onda de demissões na Europa Carros chineses sob taxação na Europa podem ameaçar operação da Seat e Cupra, ambas do grupo Volkswagen Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/02/2025 - 12h00 (Atualizado em 10/02/2025 - 12h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seat Seat/Reprodução

A marca espanhola Seat é também sua divisão Cupra estão em um dilema criado a partir das regras da União Europeia. Isso porque a Seat importa da China um dos seus modelos mais vendidos da marca na Europa, o Cupra Tavascan, que é importado da China e portanto está sujeito a uma nova taxação para carros chineses.

Seat Seat/Reprodução

Além do Cupra que é a combustão e fabricado a Europa, o Cupra Tavascan, Arona entre outros são modelos que fazem sucesso nos países da Europa. Mas agora a operação estaria “ameaçada” segundo disse Wayne Griffiths, CEO da CUPRA e da SEAT disse em entrevista no final de semana que a marca “precisa chegar a uma solução ainda neste primeiro trimestre do ano” sobre os novos impostos e que a taxação ameaça cerca de 1500 empregos.

Seat Seat/Reprodução

Estima-se que marcas como BYD, que está construindo uma fábrica na Europa, MG Motors que atua principalmente no Reino Unido, NIO e outras serão diretamente afetadas. Até mesmo o Tesla Model 3 vendido na Europa é feito na China e deve ficar mais caro.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.