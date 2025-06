Sedã híbrido da Geely pode ir de SP a Salvador sem reabastecer: conheça Novidade usa motor híbrido que na verdade é um propulsor gerador Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/06/2025 - 09h06 (Atualizado em 16/06/2025 - 09h06 ) twitter

A Geely está avançando rápido na expansão do seu portfólio e nesta semana mais um carro híbrido chegará às lojas na China. Trata-se do sedã Geely A7 capaz de rodar nada menos que 2.100km sem reabastecer. Com essa distância, em teoria é possível sair de São Paulo e ir a Brasília e ainda voltar sem parar no posto. Também seria possível sair da capital paulista e ir até Salvador sem paradas.

O Geely A7 será lançado no final desta semana com sistema híbrido que na verdade combina um motor 1.5 aspirado de 111cv e 13,8kgfm que alimenta um motor elétrico (EREV) e baterias de íons de lítio. Essa solução deve ser empregada nos carros que a Leapmotor vai lançar no Brasil no segundo semestre.

Em consumo equivalente o Geely A7 faz 50km/l e usa processadores Qualcomm de alto desempenho para máxima performance e economia. O sistema também permite a condução autônoma nível 3 e traz todo o pacote ADAS de segurança como item de série.

No mercado chinês o Geely A7 é um sedã médio porém o carro em questão é bem maior que um Honda Civic ou Toyota Corolla. Tem 4,918m de comprimento, 1,905m de largura, 1,495m de altura e uma distância entre eixos de 2,845 m, o que supõe um espaço muito generoso.

Os preços e versões serão conhecidos apenas no final desta semana sendo que na China o Geely A7 será concorrente direto do Chery A9L que custa US$ 27,9 mil, cerca de R$ 156 mil em valores convertidos.

