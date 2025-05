Sedã híbrido que a Renault deve lançar no Brasil tem mais de 2 mil km de autonomia Galaxy terá motor 1.5 litro aspirado unido a um motor elétrico e pode rodar 2.100km com um tanque Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 25/05/2025 - 11h00 ) twitter

Há dois meses a Renault anunciou uma parceria com a Geely, para que a gigante chinesa produza seus veículos híbridos e elétricos na fábrica de São José dos Pinhais. E o grupo Geely acaba de mostrar uma novidade importante no mercado chinês: uma tecnologia híbrida que permite ao carro híbrido rodar 2.100km com um tanque de combustível.

O Geely Galaxy A7 registrado no Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIIT) incorpora essa tecnologia. O Galaxy poderá ter autonomia superior a 2.100 km, enquanto o design segue o padrão da marca, com uma faixa de LED interligando os faróis na dianteira, além de lanternas interligadas também na parte traseira. O estilo “limpo” tem relação direta com os produtos da marca que atua como Geely mas é dono do conglomeredo que tem a Volvo, Lynk&Co., Zeekr, Lótus, Smart e Polestar.

As dimensões do Galaxy A7 são 4,92 m de comprimento, 1,31 m de largura, 1,50 m de altura e entre-eixos de 2,85m. Foram registradas duas versões de peso, derivado do tamanho da bateria, com 1.599 kg e 1.735 kg. O conjunto mecânico é composto pelo sistema híbrido NordThor EM-i, que possui motor 1.5 litro aspirado de 110 cv e motor elétrico alimentado por baterias de fosfato de ferro-lítio. A velocidade máxima será de 190 km/h.

Nos equipamentos, o A7 terá itens como acabamentos cromados nas janelas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera no para-brisa, teto solar e três tamanhos de rodas, com 17, 18 e 19 polegadas.

A previsão de lançamento do Galaxy A7 é para o segundo semestre de 2025 na China. Assim, é cedo para falar em produto pois a Geely já confirmou no Brasil a oferta do Galaxy EX5 que será elétrico com motor de 218 cv e que chega em julho desse ano e será vendido dentro das concessionárias da Renault em um showroom exclusivo.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

