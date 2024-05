Seguro cobre prejuízos do veículos em casos como a enchente no RS? Cliente precisa entender as diferenças entre as coberturas previstas para não cair em um prejuízo em caso de um desastre como esse

Casos de chuva extrema embora pareçam extraordinários são bem comuns em países como o Brasil. No caso do Rio Grande do Sul o excesso de chuva concentrada nos rios do estado levaram a uma catástrofe sem precedentes e muita gente começa a contar os prejuízos materiais da tragédia. Mas a pergunta é: o seguro de carro cobre o veículo em caso de enchente como a que acontece agora no Sul?

Primeiro é preciso analisar qual a cobertura da apólice. A cobertura do seguro não é a mesma para todo mundo. Isso depende do que está escrito na apólice.

Antes os carros tinham seguro automático contra “desastres naturais” porém isso já mudou de um tempo para cá. Existem seguros de veículos que cobrem acidentes naturais e outro não. Atualmente os seguros de carro cobrem apenas roubo, colisão, arranhões, incêndios e outros danos estruturais do carro. Essa é a cobertura “padrão” de uma apólice de seguro de carro.

Existem também os seguros que incluem os acidentes pessoais e passageiros. Neste caso é uma cobertura de despesas médicas em caso de acidente e até despesas de auxílio funeral. Também são comuns os “seguros contra terceiros” caso o motorista e o veículo segurados venham a colidir com outros veículos.

Porém hoje em dia as seguradoras criaram o seguro “compreensivo” que é mais abrangente. Ele pode incluir queda de árvore, enchentes, danos externos independente da ação do motorista e outros infortúnios. Como estes fatores são cada vez mais comuns o seguro compreensivo existe mas fica bem mais caro do que apenas o seguro “contra roubo e furto”. Se o segurado tiver contratado apenas o seguro básico não estará coberto em caso de enchentes como a que abateu o Rio Grande do Sul.

É muito importante ler antes de assinar ou aceitar as condições do seguro ao contratar. Se não houver previsão de cobertura para acidentes causados por desastres naturais nem o seguro irá cobrir e o prejuízo será grande. Vale ler as “letras miúdas” antes de assinar. Muitas vezes as exceções podem não compensar uma economia. E as coberturas de seguro de carro podem variar bastante.





