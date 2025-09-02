Seu carro polui demais? Veja o que você pode fazer para reduzir as emissões Uma boa revisão no catalisador, pneus e ignição ajudam a reduzir emissões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 ) twitter

Dirigir no dia a dia também requer responsabilidade. Só no estado de São Paulo há 30 milhões de veículos sendo 8,6 milhões só na cidade de São Paulo que tem 12 milhões de habitantes. E como sabemos, os veículos a combustão também ajudam a elevar os níveis de poluição nas cidades. No entanto, algumas atitudes podem reduzir e muito as emissões no dia a dia. Apesar dos carros hoje em dia serem mais de 100 vezes msis eficientes e menos poluentes do que ha 40 anos, o uso responsável do automóvel pode amenizar ainda mais os efeitos das emissões.

Usar etanol? Revisar o veículo? Quais são as atitudes no dia a dia que podem levar o veículo a reduzir até 20% nas emissões? Confira as dicas do R7-Autos Carros:No veículo o que posso fazer?Uma boa revisão é uma das principais providências. Todos os componentes relacionados à ignição, filtros de motor e também escapamento devem ser revisados de forma constante especialmente em carros de uso intenso. Veja o que deve ser revisado visando a redução de emissões

* Troque os filtros do veículo: custa pouco e ajuda muito na eficiência Troque os filtros de ar, combustível, óleo e filtro de cabine. * Peça para verificar o catalisador: esse item do escapamento reduz ainda mais as emissões e tem vida útil. * Verifique os sistemas de ignição do carro: uma queima perfeita passa pelo bom estado das velas, cabos, bateria e da ignição. Verifique de forma constante esses componentes.* Mantenha a manutenção em dia: As revisões preventivas garantem o bom funcionamento do motor e a redução da emissão de poluentes. Um bom mecânico vai usar sempre o scanner para medir as emissões do veículo

* Calibre os pneus semanalmente: Pneus com a pressão correta reduzem o esforço do motor e, consequentemente, o consumo de combustível e as emissões. * Reduza a carga do veículo: Evite transportar objetos desnecessários no interior do carro para diminuir o peso total. * Considere o uso do ar condicionado: O ar condicionado aumenta o consumo de combustível; use-o apenas quando for realmente necessário e desligue-o minutos antes de chegar ao destino.

Como reduzir as emissões dirigindo no dia a dia * Conduza de forma suave e constante: Mantenha uma velocidade estável, sem pisar excessivamente no acelerador, e evite acelerações e frenagens bruscas. * Desligue o motor em paradas longas: Em paradas muito longas, como numa espera no semáforo, desligar o motor ajuda a reduzir o consumo e as emissões. Ao esperar alguém, ao ficar mais de um minuto parado o ideal é desligar o veículo

* Acelere suavemente: Os arranques a partir do repouso são os momentos de maior consumo; um arranque suave minimiza este impacto. Ao sair do semáforo e de casa, acelere de forma gradativa e constante

* Utilize o veículo engrenado: Não conduza desengrenado (no ponto morto em câmbio manual ou neutro nos automáticos). Em veículos com injeção eletrónica, o consumo diminui quando o veículo está engrenado e o acelerador está em repouso.

