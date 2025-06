Stellantis anuncia recall da linha Citroën C3 por vazamento de gases Falha na montagem pode resultar em vazamento: recall atinge unidades do C3, Aircross e Basalt Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/06/2025 - 11h46 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h46 ) twitter

Citroën C3 e Aircross recebem mudanças na linha 2025/25 (Citroën Stellantis Divulgação)

A Stellantis anunciou uma operação de recall da linha Citroën C3 no Brasil. De acordo com o grupo há o risco de vazamento de gases para o interior do veículo o que pode resultar em “sérios riscos à saúde”. Estão envolvidos na operação os Citroën C3, Aircross e Basalt.

O problema pode ocorrer nos carros equipados com motor GSE T3, conhecido como T200 (1.0 turbo 130cv e 20kgfm de torque). No caso do Citroën estão envolvidas unidades 2025 da versão You! que traz o motor turbo. No caso do Basalt todas as unidades estão envolvidas e no caso do Aircross são as unidades modelo 2023, 2024 e 2025.

Basicamente o recall foi anunciado devido a uma falha na montagem do conversor catalítico e a turbina, o que resulta em desalinhamento das peças e consequente vazamento dos gases.

A rede de concessionários Citroën já anunciou que o recall será atendido apenas mediante agendamento prévio. Confira os números de chassi envolvidos nessa operação.

Confira os últimos oito dígitos:

Citroën C3: SB501841 a SB548369

Citroën Basalt: SB510436 a SB549251

Citroën C3 Aircross: RB514196 a SB549353

Informações sobre o recall Citroën estão no site www.citroen.com.br ou pelo telefone do SAC no 0800 011 8088, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

