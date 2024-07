SUVS já são 47% do mercado no Brasil Mais de 403 mil unidades chegaram ao mercado no primeiro semestre Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/07/2024 - 17h00 (Atualizado em 27/07/2024 - 17h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

News Motor_https://newsmotor.com.br/com-visual-repaginado-novo-t-cross-2025-e-colocado-a-venda-confira-os-precos-e-mudancas/

O mercado brasileiro de veículos já tem mais de 1/3 das vendas de carros novos concentrada no segmento de SUVs. Foram no total 403.108 de unidades, o que equivale a 47,49% dos veículos e comerciais leves vendidos no mercado nacional segundo a Fenabrave.

News Motor_https://newsmotor.com.br/hyundai-reforca-testes-do-creta-e-promete-motor-turbo-inedito-para-o-brasil/

O destaque do semestre ficou por conta do T-Cross, SUV mais vendido do país com 31.519 unidades vendidas, porém seguido de perto pelo Hyundai Creta com 30.531 unidades comercializadas.

News Motor_https://newsmotor.com.br/nao-quer-problema-com-o-carro-aposte-nestes-5-suvs-usados-por-ate-r-80-mil/

Destaque do semestre ficou por conta do Kicks que alavancou suas vendas, ponto positivo para um carro lançado em 2016 e quase sem mudanças com 28.181 unidades. O Jeep Renegade segue forte no mercado e emplacou 23.492 unidades, quase 4.000 unidades por mês. O Honda HR-V segue estável com tendência de queda, Corolla Cross sente o peso dos chineses mas ergue líder e Fiat Pulse e Fastback vem subindo no mercado.

Confira o ranking dos mais vendidos

VW T-Cross: 31.519 unidades

Publicidade

Hyundai Creta: 30.531 unidades

GM Tracker: 28.865 unidades

Publicidade

Nissan Kicks: 28.181 unidades

VW Nivus: 25.866 unidades

Publicidade

Jeep Renegade: 23.492 unidades

Jeep Compass: 22.791 unidades

Honda HR-V: 21.950 unidades

Toyota Corolla Cross: 21.844 unidades

Fiat Fastback: 21.735 unidades

Fiat Pulse: 18.103 unidades

CAOA Chery Tiggo 5X: 14.131 unidades

Renault Duster: 10.173 unidades

BYD Song Plus: 10.038 unidades

CAOA Chery Tiggo 7: 9.449 unidades

GWM Haval H6: 9.043 unidades

Toyota Hilux SW4: 7.631 unidades

Jeep Commander: 7.076 unidades

VW Taos: 7.013 unidades

Renault Kardian: 5.191 unidades

CAOA Chery Tiggo 8: 4.331 unidades

Mitsubishi Eclipse Cross: 3.983 unidades

Citroën C3 Aircross: 3.912 unidades

Honda ZR-V: 2.780 unidades

BMW X1: 2.436 unidades