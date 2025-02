Toyota amplia garantia da linha Lexus para 10 anos Cobertura também compreende os veículos fabricados a partir de 2020 mediante o plano de manutenção Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/02/2025 - 11h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 02.09.2024 Marcos Camargo Jr. 02.09.2024

Depois de anunciar a garantia de 10 anos para todos os carros da linha Toyota, a marca estende a cobertura para os produtos da linha Lexus. O programa “LexusCare” compreende os veículos novos e também os fabricados a partir de 2020 mediante as revisões dentro do programa de pós-venda.

Marcos Camargo Jr. 02.09.2024 Marcos Camargo Jr. 02.09.2024

“A ampliação da garantia reflete nosso compromisso em proporcionar uma experiência de alto padrão, desde a compra até toda a jornada como cliente. Essa ação simboliza a confiança que temos nos nossos veículos, além de reforçar os diferenciais do programa LexusCare no segmento premium”, destaca Nancy Serapião, Head da Lexus no Brasil.

Como funciona

O programa LexusCare é válido para qualquer veículo Lexus fabricado a partir de 2020 com menos de 200 mil km para pessoa física e 100 mil km para pessoa jurídica. O veículo deve se adequar ao Plano de Manutenção Periódica em uma concessionária autorizada, logo após o término da garantia básica de 5 anos. Não há nenhuma taxa de adesão, mas é importante que o veículo esteja em conformidade com as condições originais de fábrica.

Lexus/Divulgação Lexus/Divulgação

Para os veículos novos basta seguir o plano de manutenção indicado no manual do veículo com as revisões em dia dentro das concessionárias. Essa garantia estendida oferece proteção para os componentes essenciais do veículo, como motor, transmissão, sistema de arrefecimento, freios, peças de carroceria e sistemas elétricos (não incluindo multimídia), com limite máximo de 10 anos ou 200 mil quilômetros para uso particular, e 100 mil quilômetros para uso comercial. O sistema híbrido também está coberto pela garantia.

Testamos o Lexus RX 450h+ 2024: SUV Híbrido Plug-in estreia em versão única no país

Atualmente a Lexus conta com 10 concessionárias pelo país e deve abrir novas lojas para ampliar a cobertura da marca premium. Hoje a rede da Lexus conta com duas unidades em São Paulo (SP), e uma unidade em cada uma das seguintes cidades: Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Vitória (ES), Salvador (BA), Recife (PE) e Brasília (DF).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.