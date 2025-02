Toyota estende garantia de 10 anos aos carros feitos a partir de 2020 Até modelos usados entram na garantia mediante as revisões feitas em concessionária Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/01/2025 - 20h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 08h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Toyota/Divulgação

A Toyota vem fazendo um movimento para assegurar a qualidade dos veículos comercializados no Brasil. Já no final do ano passado as linhas Hilux e SW4 passaram a ter garantia de 10 anos, depois o Corolla e agora a marca amplia esse prazo para outros modelos. O programa “Toyota 10” estabelece 10 anos ou 200 mil quilômetros de garantia para todos os veículos fabricados a partir de 2020, ou seja, há cinco anos.

Toyota/Divulgação

Assim, até veículos fora de linha como o Etios hatch e sedã podem ter extensão da garantia mediante as condições estabelecidas pela montadora. Assim, ficam cobertos todos os veículos da marca Toyota Etios, Yaris, Corolla, Corolla Cross, Hiux, SW4, RAV4 e GR Corolla.

Toyota/Divulgação

“O Toyota 10 é mais do que uma extensão de garantia, é um reflexo do nosso compromisso em oferecer tranquilidade e confiança aos nossos clientes. Queremos que cada proprietário de um veículo Toyota sinta a segurança de ter um parceiro confiável ao seu lado em toda a sua jornada. Este programa reafirma nossa dedicação à qualidade e durabilidade de nossos produtos”, destaca José Ricardo, diretor Comercial da Toyota do Brasil.

A cobertura funciona para os chamados itens esseciais como motor, transmissão, sistema de arrefecimento, freios, peças de carroceria e sistemas elétricos e eletrônicos e abrange veículos de uso particular para até 200 mil quilômetros rodados e para comerciais de até 100 mil quilômetros. Da mesma forma o sistema híbrido que tinha garantia de 8 anos também terá prazo ampliado. A renovação é feita mediante revisões nas concessionárias seguindo o plano de manutenção.

‌



TOYOTA ETIOS 1.5 automático USADO VALE A PENA? Pontos positivos e negativos e CUSTO DE MANUTENÇÃO. VEJA O VÍDEO!

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.