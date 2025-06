Toyota bZ5 será lançado na China com motor e bateria da BYD Sedã usa plataforma e-TNGA e terá motor de 268 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 07/06/2025 - 11h00 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução

A Toyota vai lançar oficialmente o SUV elétrico bZ5 na China no dia 10 de junho. O modelo é fruto da parceria com a FAW e será fabricado em Tianjin. Baseado na plataforma e-TNGA, o sedã utiliza componentes fornecidos pela BYD, incluindo motor e bateria.

A motorização será fornecida pela FinDreams, subsidiária da BYD. O conjunto inclui um motor elétrico dianteiro de 268 cv, mesmo nível de potência presente em modelos como o Seal e o Dolphin vendidos no Brasil. As baterias utilizadas são as Blade, também desenvolvidas pela BYD.

CarNewsChina/Reprodução

O Toyota bZ5 será vendido em três configurações, com duas delas oferecendo autonomia de 550 km no ciclo de testes local. A versão de entrada deve ter preço inicial em torno de 130.000 yuans (cerca de R$ 93.600). Já a opção mais completa terá sistema de condução assistida de nível 2, autonomia de até 630 km e valor estimado de 160.000 yuans (aproximadamente R$ 115.200).

No visual, o SUV traz elementos inspirados no Prius, como a dianteira afilada. A carroceria segue o estilo cupê, com maçanetas embutidas. O bZ5 mede 4,78 m de comprimento, 1,86 m de largura e 1,51 m de altura, com entre-eixos de 2,88 m. As rodas são de 21 polegadas e os faróis utilizam iluminação em LED.

CarNewsChina/Reprodução

Por dentro, o interior aposta em um painel com design limpo e central multimídia de 15,6 polegadas em posição flutuante. O modelo ainda conta com painel digital, teto solar panorâmico, iluminação interna com 256 cores, quatro modos de descanso e nove airbags.

Na parte tecnológica, o SUV incorpora o sistema Momenta 5.0, que reúne 33 sensores e mais de 30 funções de assistência à condução, incluindo recursos voltados para o tráfego urbano com tecnologia de nível 2.

