Dolphin mini é eleito “carro urbano do ano” no Car Awards 2025 Dolphin Mini é o elétrico mais vendido do país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 19h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 14.09.2024 Marcos Camargo Jr. 14.09.2024

O Dolphin Mini, carro elétrico mais vendido do Brasil, recebeu o título de “Carro Urbano do ano” na 21ª edição realizada no Salão Internacional de Nova York. No mesmo evento, Stella Li, Vice-Presidente Executiva da BYD, eleita foi Personalidade Mundial do Ano no setor automotivo.

BYD/Divulgação

O compacto elétrico foi eleito entre 12 modelos finalistas e foi aprovado por 96 profissionais da mídia automotiva mundial.

BYD/Divulgação

“Estamos orgulhosos e honrados pelo fato de o BYD Dolphin Mini ter sido reconhecido como o Carro Urbano Mundial no World Car Awards 2025. Essa conquista reflete nosso compromisso em fornecer tecnologias sustentáveis e um serviço excepcional a clientes em todo o mundo. Na BYD, nos dedicamos a acelerar a mobilidade verde e contribuir para o esforço global de resfriar a Terra em 1°C”, comemorou Stella Li, Vice-Presidente Executiva da BYD.

Marcos Camargo Jr. 14.09.2024 Marcos Camargo Jr. 14.09.2024

O World Car Awards, juntamente com o “European Car of the Year” (Carro Europeu do Ano) e o “North American Car of the Year (Carro Norte-Americano do Ano), são dois dos prêmios mais importantes do setor automotivo.

‌



DOLPHIN MINI atropelou o DOLPHIN 1 ano depois: vale a pena? VEJA O VÍDEO!

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.