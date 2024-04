Toyota RAV4 estreia versão inédita por quase R$ 400 mil Novidade estará disponível nos concessionários em abril em versão única com itens de segurança e comodidade aprimorados

RAV4 XSE Plugin hybrid 2024 estreia no Brasil

A Toyota acaba de introduzir no mercado nacional o RAV4 em uma inédita versão XSE Plug-in Hybrid na linha 2024. Além de pequenas mudanças de conteúdo, o RAV4 mantém a mesma motorização já oferecida, com 306cv e autonomia de 55km no modo elétrico. O preço da versão única é de R$ 399,9 mil.

Entre as novidades da versão XSE Plug-in Hybrid, destacam-se o cluster com tela TFT de 12,3 polegadas, a nova multimídia com tela de 10,5 polegadas e um head-up display que fornece informações sobre trajeto, velocidade e piloto automático.

Nova multimídia, painel e novos sistemas de condução

O Toyota RAV4 2024 é equipado com o motor Hybrid Dynamic Force, que combina um motor a combustão de 2.5 litros, produzindo 185 cv e 223 Nm de torque, a dois motores elétricos: um dianteiro de 182 cv e 270 Nm, e um traseiro de 54 cv e 121 Nm.

Essa configuração resulta em uma potência combinada de 306 cv, que, junto com a transmissão CVT, permite ao RAV4 acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6,0 segundos. A média de consumo do RAV4 híbrido chega a até 35 km/l na cidade, conforme dados do Inmetro.

Na versão plug-in, o RAV4 vem com um carregador portátil convencional de 2,3 kW e um wallbox de 7,4 kW, que permite a recarga das baterias em 2,5 horas.

(Toyota Divulgação)

"O híbrido plug-in complementa nossa oferta de veículos eletrificados atendendo a um segmento de clientes que deseja uma maior atuação do veículo no modo EV", comenta José Ricardo Gomes, Diretor Comercial da Toyota do Brasil.

"O RAV4 Plug-in Hybrid reforça a já robusta oferta de produtos eletrificados da Toyota no Brasil. A nova versão é mais uma alternativa para impulsionar a descarbonização por meio de novas tecnologias de eletrificação alinhadas ao contexto local e às necessidades dos clientes. Na Toyota, assumimos o compromisso de oferecer opções de mobilidade sustentáveis e de alta qualidade aos consumidores brasileiros", destaca Evandro Maggio, presidente da Toyota do Brasil.

(Toyota Divulgação)

Entre os itens de conveniência, o RAV4 vem com ar-condicionado digital de duas zonas e acionamento remoto, permitindo a abertura e o fechamento da tampa do porta-malas usando remotamente a chave do veículo. Além disso, o RAV4 nesta versão híbrida plug-in oferece espelhos retrovisores externos autorretráteis com ajustes elétricos, indicador de direção e sistema de aquecimento (desembaçador) foot light.

Itens de segurança do RAV4

Traseira do RAV4 híbrido

A Toyota atualizou o sistema Safety Sense do RAV4, que agora traz Assistência de Permanência de Faixa e Alerta de Oscilação (LTA, LDA e SWS), câmera de reconhecimento frontal, radar e sensor de monitoramento de ponto cego (BSM), assistência de Farol Alto Automático (AHB) e aviso de saída de faixa com opção de som e/ou vibração do volante.

O Toyota RAV4 XSE Plug-in Hybrid está disponível por R$ 399,9 mil, com três anos de garantia, nas cores Branco Lunar, Prata Metálico, Cinza, Azul Topázio e Vermelho Emoção, sempre combinadas com teto na cor preta.