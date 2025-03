Fiat confirma Cronos com novo visual: veja o que vai mudar Sedã compacto vai chegar em breve Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/03/2025 - 09h00 (Atualizado em 28/03/2025 - 09h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat/Reprodução

O Fiat Cronos estreou descolado do Argo e nos últimos anos vem se destacando no mercado onde há poucos produtos dessa linha: os sedãs compactos. A Fiat agora vai renovar o Cronos antecipando linhas que teremos em futuros lançamentos como o Grande Panda e a Strada.

Fiat/Reprodução

O Fiat Cronos receberá uma nova grade dianteira com orientação vertical, um perfil que os novos lançamentos da marca vem recebendo. Também terá faróis redesenhados, mas manterá o mesmo perfil da traseira. O para-choque dianteiro será reestilizado e ficará mais “quadrado”.

Fiat/Reprodução

Assim como o Argo terá opção de novos faróis em LED deixando uma assinatura mais sofisticada. Ainda não há informações precisas a respeito do interior, mas o Cronos pode receber alguns elementos já vistos no Fiat pulse. A ideia é sofisticar um pouco desenho do Cronos que chegou em 2018 e desde então só recebeu uma pequena mudança na grade dianteira.

@gessnermotors/Reprodução O Mecanico

Motores 1.0 e 1.3 e talvez T200

Devemos manter o 1.0 Firefly de 71cv com gasolina e 75 cv com etanol e o 1.3 Firefly de 107 cv da linha atual. O câmbio se manterá manual de cinco marchas ou automático do tipo CVT. A Fiat até pode surpreender e lançar uma versão com motor turbo T200, mas isso até agora é pouco provável e a Fiat não comenta.

‌



@gessnermotors/Reprodução

É bem provável que o novo Fiat Cronos seja lançado em meados de abril, enquanto a Stellantis está focada na estreia da Leapmotor. A marca está preparando uma apresentação para a imprensa brasileira na China onde será conhecia a estratégia de lançamento do C10, primeiro produto da marca.

FIAT CRONOS DRIVE 1.0 2024: o sedã MAIS BARATO DO BRASIL. VEJA O VÍDEO!

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.