Veja o que vai mudar nas regras de carregadores para carros elétricos Nova norma irá regulamentar equipamentos para que garagens e estacionamentos sejam obrigados a aplicar Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/07/2025 - 02h00 )

Desde 2022 as autoridades estão buscando uma solução para regulamentar os pontos de carga para carros elétricos. O motivo? Uma série de incêndios decorrentes de instalações mal executadas e também problemas nos veículos. Em junho, o Corpo de Bombeiros, o Governo do Estado de São Paulo e a ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico) entraram em um consenso e a norma de segurança está prestes a ser regulamentada.

Mas o que vai mudar?

Projetos mais recentes de edifícios em São Paulo já preveem pontos de carga para carros elétricos mas não existe até agora uma regra específica para seu funcionamento. Essa norma irá exigir sprinklers de aspersão de água em garagens subterrâneas com carregadores, exaustores e sistemas de detecção de fumaça.

Uma ideia que era “isolar” os pontos de carga com baias, espaçamento de 5m entre os veículos e paredes corta fogo que foram cogitados no passado não devem mais ser obrigatórios. Segundo fabricantes e entidades do setor de construção civil, essa medida é mais difícil (e cara) para ser implantada.

A partir dessa nova norma, que será diferente para garagens subterrâneas e para edifícios garagem por exemplo ou estacionamentos abertos, terá regras para cada tipo de carregador para evitar acidentes ocasionados a partir de curto circuitos e incêndios que venham a ocorrer.

Na Câmara dos Deputados o projeto de Lei 158/25 também propõe que um condômino possa instalar um ponto de carga para veículo híbrido ou elétrico em sua garagem fixa de prédio. No entanto será responsável por toda a instalação e manutenção. O tema já está em Caráter Conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e ainda não foi posto em votação.

