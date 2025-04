Veja os sinais de que é preciso trocar os amortecedores do carro Ruídos, estalos e pneus desgastados são alguns dos sinais de que é hora de fazer a troca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja os sinais de que é preciso trocar os amortecedores do carro Freepik/Reprodução

A suspensão do carro é um sistema complexo que visa manter a segurança durante as viagens. Itens como molas, amortecedores, buchas e bandejas compõem esse sistema que funciona em conjunto. Ou seja: um desgaste de uma bucha, por exemplo, pode fazer os componentes metálicos se desgastarem antes do tempo e essa movimentação resultar no desgaste de pneus. Parte importante do sistema são os amortecedores. Como funcionam?

Veja os sinais de que é preciso trocar os amortecedores do carro Freepik/Reprodução

Os amortecedores funcionam com as molas para absorver os impactos do piso. Eles concentram e dissipam essa energia dos impactos, tornando a viagem e o veículo mais estáveis e mais seguros. Portanto, quando se desgastam comprometem todas as peças da suspensão e a segurança dos ocupantes.

Mas como descobrir se os amortecedores precisam de troca?

Para descobrir se é hora de trocar os amortecedores, o motorista deve ficar atento aos seguintes sinais:

Veja os sinais de que é preciso trocar os amortecedores do carro Freepik/Reprodução

Suspensão dura e desconfortável: este sinal indica que o amortecedor já não trabalha a pressurização de gás corretamente.

‌



Veja os sinais de que é preciso trocar os amortecedores do carro Freepik/Reprodução

Ruídos na suspensão: estalos e barulhos metálicos na suspensão indicam que os amortecedores precisam de troca. Isso ocorre porque, com o desgaste, as peças perdem o posicionamento correto e comprometem o funcionamento da suspensão como um todo.

Veja os sinais de que é preciso trocar os amortecedores do carro Freepik/Reprodução

Desgates irregular dos pneus: pneus com desgaste excessivo interno e externo podem ser resultado do amortecedor comprometido.

‌



Veja os sinais de que é preciso trocar os amortecedores do carro Freepik/Reprodução

Dificuldade na frenagem e perda de estabilidade em curvas ou trancos: com o desgaste da peça, a dissipação da energia fica prejudicada e o motorista percebe essa mudança no comportamento do veículo. O balanço excessivo do carro também é outro sinal de desgaste do amortecedor.

Veja os sinais de que é preciso trocar os amortecedores do carro Freepik/Reprodução

Em geral, os amortecedores duram cerca de 70 mil km, mas devem ser verificados ao menos uma vez por ano, junto com uma revisão preventiva. A troca deve sempre ser feita pelo conjunto inteiro e jamais de forma individual.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.