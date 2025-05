Veja primeiras imagens do novo Hyundai HB20 Compacto terá visual polêmico em breve Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/05/2025 - 09h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 09h00 ) twitter

Kindel Auto/Reprodução

Embora já tenha recebido duas grandes reestilizações, o Hyundai HB20 está até hoje na mesma geração. Mas isso vai mudar em breve pois uma nova geração do best seller HB20 foi flagrada em testes da Coreia do Sul.

Kindel Auto/Reprodução

O perfil Kindel Auto divulgou duas Fotos em boa resolução do Hyundai HB20, chamado em alguns mercados de i20. Este foi o primeiro flagra de uma nova geração e já podemos chamá-la assim pois as proporções do carro são bem diferentes do compacto que é produzido em Piracicaba, interior de São Paulo e em vários países além da própria Coreia do Sul.

O design promete levantar polêmicas com uma dianteira mais baixa e que deve trazer uma grade limpa, seguindo o perfil arrojado de muitos modelos da Hyundai. Também se nota que o carro cresceu sensivelmente e poderá se transformar praticamente em um monovolume. Uma das inspirações deve ser o facelift do Ioniq por exemplo.

‌



Kindel Auto/Reprodução

Hoje o HB20 não tem eletrificação seja no motor 1.0 Kappa flex de 80cv seja no 1.0 TGDI flex de 120cv mas isso também deve mudar. Com regras cada vez mais apertadas de emissões a eletrificação será oferecida no próximo Hyundai HB20. A estreia deve ocorrer em escala global no próximo ano.

