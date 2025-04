Veja quantos carros a Xiaomi, marca de celulares, já vendeu até hoje Só em março, de mil carros elétricos foram entregues no mercado chinês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h52 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução

A Xiaomi fez uma entrada de sucesso no segmento das quatro rodas. Com o primeiro carro lançado em março do ano passado, a gigante tecnológica Xiaomi informou que já vendeu mais de 215 mil veículos elétricos na China. Somente no mês passado, a marca de celulares emplacou mais de 29 mil carros elétricos no mercado chinês.

Xiaomi/Divulgação Picasa

Além disso, o mês passado foi o sexto consecutivo em que a Xiaomi superou a marca de 20 mil unidades comercializadas. No entanto, a empresa não divulga números exatos, mostrando apenas estimativas arredondadas, como “mais de 29 mil” unidades, por exemplo, que posteriormente são divulgados pelo órgão regulador chinês.

Linha de produtos da Xiaomi vai crescer esse ano com segunda fase da fábrica de Pequim (Xiaomi Divulgação)

Vale lembrar que o primeiro carro da Xiaomi foi o SU7 lançado em 28 de março de 2024, com entregas iniciadas em 1º de abril daquele ano, já em 2025 a marca lançou o SU7 Ultra. Segundo o China EV DataTracker, a empresa registrou 186.112 veículos elétricos entre abril de 2024 e março de 2025. Portanto, com o volume de março, o total de EVs entregues no primeiro ano desde o lançamento ultrapassa 215.112 unidades no acumulado dos meses.

Reprodução Xiaomi - Xiaomi SU7 Reprodução/Xiaomi

Ademais, a Xiaomi estabeleceu uma meta anual de 350 mil unidades para 2025. No primeiro trimestre, a empresa entregou mais de 75.625 veículos no mercado chinês.

