Elétricos mais vendidos: BYD domina e marcas premium ficam para trás Dolphin Mini e Dolphin formam dupla de elétricos com pouco mais de 3.000 unidades somadas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/03/2025 - 13h00 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h18 )

BYD/Divulgação Picasa

A venda de carros elétricos vem crescendo menos no Brasil em relação aos anos anteriores mesmo assim se forma um nicho interessante com potencial de se ampliar ainda mais. E a BYD se manteve com 77% de participação nesse segmento de elétricos a bateria que teve nada menos que 4.492 unidades 100% elétricas enquanto o número de eletrificados chegou a 16.237 unidades (híbridos puros e híbridos plugin). O Dolphin Mini foi o líder desse ranking e segue vendendo mais que diversos compactos como Peugeot 208, Citroën C3 e picapes como Ford Ranger.

BYD/Divulgação Revista Oeste - Política/Revista Oeste - Política

O compacto da BYD vendeu nada menos que 2.399 unidades enquanto o segundo colocado, Dolphin, emplacou 627 unidades e vem se mantendo estável nas vendas. O terceiro mais vendido, mas a uma boa distância dos BYD é o Volvo EX30 que apesar de um honroso terceiro lugar vende bem menos do que a marca projetava no lançamento. O GWM Ora 03 vendeu 262 unidades e o BYD Yuan emplacou 224 enquanto o sedã elétrico Seal teve 219 unidades entregues.

EX30 elétrico

Dado interessante é o início das entregas do Porsche Taycan com 33 unidades, enquanto o Zeekr 001 começa a aparecer no ranking com 26 unidades.

Veja a lista dos carros 100% elétricos mais vendidos em fevereiro de 2025:

1º BYD Dolphin Mini – 2.399 unidades

2º BYD Dolphin – 627 unidades

3º Volvo EX30 – 286 unidades

4º GWM ORA 03 – 262 unidades

5º BYD Yuan – 224 unidades

6º BYD Seal – 219 unidades

7º Renault Kwid E-Tech – 46 unidades

8º Volvo XC40 – 46 unidades

9º JAC E-JS1 – 36 unidades

10º Porsche Macan – 33 unidades

11º Zeekr 001 – 26 unidades

