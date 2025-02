Xiaomi SU7 Ultra recebe 10 mil pedidos em duas horas e bate recorde Versão superesportiva tem 1526 cv de potência Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/02/2025 - 17h52 (Atualizado em 28/02/2025 - 17h52 ) twitter

CarNewsChina/Divulgação

A versão superesportiva do Xiaomi SU7 chamada “Ultra” recebeu em duas horas o equivalente a 10.000 pedidos na China. As primeiras unidades serão entregues aos clientes em março (para quem reservou o pedido no primeiro lote em outubro do ano passado) mas os pedidos começam a chegar aos concessionários com maior volume em abril.

CarNewsChina/Divulgação

“Nossa missão é fazer carros de luxo mais acessíveis” disse Lei Jun, fundador e CEO da Xiaomi. O esportivo com 1.500cv é a versão topo de linha do SU7 que mudou os parâmetros de esportividade com preço baixo e chegou a ser elogiado recentemente pelo CEO da Ford Jim Farley que confessou usar o SU7 por mais de seis meses dizendo que gostou do veículo da concorrente chinesa.

CarNewsChina/Divulgação

O Xiaomi SU7 Ultra custa US$ 111,8 mil, cerca de R$ 680 mil em valores convertidos enquanto a versão comum custa a partir de US$ 39 mil ou R$ 226 mil. Em 2024 o Xiaomi SU7 teve 139 mil unidades entregues.

CarNewsChina/Divulgação

A pré venda foi aberta ontem às 22h e em apenas 10 minutos 6.900 unidades foram encomendadas. Duas horas depois a meta de 10.000 unidades já havia sido alcançada. Para formalizar a reserva, além do cadastro, o interessado deveria fazer um depósito de US$ 2,7 mil. Esse valor é reembolsável apenas se o interessado desistir da compra em sete dias.

Xiaomi/Divulgação

O SU7 Ultra tem a mesma carroceria da versão “comum” do carro que tem 5,11m de comprimento, 1,97m de largura, 1,46m de altura e 3,00m de entre eixos. A versão Ultra acelera de 0-100 em apenas 1,98s e conta com três motores elétricos que somam 1.526cv com mais de 177kgfm de torque e velocidade máxima de 359km/h. A versão normal do SU tem 386cv ou 570cv.

CarNewsChina/Divulgação

O esportivo da Xiaomi usa bateria de níquel, manganês e cobalto (NMC) com 93,7kwh para uma autonomia máxima de 620km por recarga. Em março o Xiaomi SU7 será lançado na Europa começando no mercado espanhol.

@marcoscamargo_carros XIAOMI SU7 é famoso na internet e tem motor de 675cv e 83kgfm na versão PRO. Tem mais de 120 mil pedidos desse carro e em junho 10.000 unidades já foram entregues. #zeekr #zeekrbrasil #carroeletrico #fyp ♬ som original - marcoscamargo_carros

