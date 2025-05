Vendas da RAM crescem 9,4% em um mês no Brasil Rampage se aproxima das 40.000 unidades comercializadas desde o lançamento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/05/2025 - 19h30 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h30 ) twitter

A Ram, marca de picapes do grupo Stellantis divulgou um balanço com números positivos de venda: o crescimento chegou a 9,5% em vendas em relação a março deste ano. As vendas da Rampage impulsionaram os dados positivos. Em 2024 foram 23615 unidades comercializadas e só neste ano foram mais de 5.000 unidades sendo 1.988 só em abril.

Entre as picapes pesadas, a 3500 diesel cresceu 46,9% no volume de unidades comercializadas em relação a março, alcançando 33,2% de participação de mercado em abril dentro do segmento.

No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a marca segue na liderança do segmento de picapes grandes com os modelos 3500, 2500 e pela nova 1500. Na soma das vendas dos três, a Ram supera a marca de 68% em participação de mercado no quadrimestre. Além disso, houve além de aumento de 10,2% em unidades comercializadas no segmento em abril em comparação a março.

