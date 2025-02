Rampage Laramie ganha pacote Night Edition no modelo diesel Picape da Ram tem acabamento escuro e bancos em couro preto por R$ 5 mil adicionais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/02/2025 - 16h10 (Atualizado em 24/02/2025 - 16h57 ) twitter

Ram/divulgação

A Rampage estreia na versão Laramie diesel o pacote de acabamento “Night Edition”, também para o modelo equipado com motor 2.2 recém lançado na picape da marca Ram. O pacote já estava disponível na versão com motor 2.0 Hurricane 4 a gasolina.

A Night Edition, que apareceu pela primeira vez nas picapes da Ram na 2500 Laramie em 2020, incorpora os detalhes externos no tom preto brilhante ou na cor da carroceria, substituindo elementos originalmente cromados. Os detalhes desta configuração incluem maçanetas na cor da carroceria, além de grade dianteira, molduras das janelas, rodas de liga leve de 18”, molduras superiores dos faróis e espelhos retrovisores pintados em preto brilhante. Já o skid plate e os badges são escurecidos na cor Granite Crystal. Para completar o pacote de mudanças externas, o para-choque traseiro recebe pintura especial preta no lugar do para-choque cromado.

Ram/divulgação

Por dentro, a Rampage Laramie Night Edition tem bancos em couro preto, cor que se repete nos painéis de porta e de instrumentos, substituindo o acabamento marrom da Laramie cromada. Além dos bancos e painéis, o revestimento das colunas e o forro de teto também são escurecidos.

Ram/divulgação

Nesta versão 2025, a linha Rampage (exceto o modelo de entrada Bighorn) tem pacto de assistência à condução (ADAS) de nível 2 como item de série para as versões Rebel, R/T e Laramie, incluindo os modelos equipados com o pacote Night Edition. O pacote Night Edition para a versão Laramie 2.2 Turbodiesel chega às concessionárias com preço público sugerido de R$ 5.000,00, e está disponível com todas as cores externas. O preço original da Rampage Laramie 2.2 diesel é de R$ 274.990,00 e com o kit chega a R$ 279,9 mil.

