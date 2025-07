Vendas de elétricos crescem 33% no Brasil durante primeiro semestre de 2025 Elétricos a bateria já são mais de 2% das vendas totais no país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 14h32 ) twitter

BYD Dolphin Mini BYD/Divulgação

Apesar das falhas de infraestrutura, o Brasil segue uma trajetória consistente de crescimento na eletrificação. De janeiro a junho desse ano, dados da Anfavea, associação dos fabricantes, mostra que 30 mil veículos elétricos chegaram aos lares dos brasileiros este ano.

GWM Ora 03 GWM/Reprodução

Ao todo foram licenciados 30.483 carros elétricos (BEVs) no país, o que representou um crescimento de 33% sobre o mesmo período de 2024 quando 22.927 unidades foram vendidas.

BYD Dolphin Divulgação/BYD

Ainda é pouco. Nesse período, dados da associação mostram que 1,1 milhão de veículos novos foram vendidos, 5,5% a mais que 2024 e os elétricos ainda são 2,5% da fatia total de mercado.

Volvo EX30 Cross Country Arquivo pessoal/Marcos Camargo Jr

Para se ter uma ideia, em 2022 foram 8.846 unidades vendidas, número que cresceu para 17.259 em 2023, depois para 22.927 unidades no ano passado.

