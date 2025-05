Produção de veículos cresceu 6,7% no primeiro quadrimestre de 2025, diz Anfavea Fábricas do país produziram 228,2 mil veículos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 10/05/2025 - 15h00 ) twitter

Chevrolet/Divulgação

Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - Anfavea mostram que o mercado automotivo cresceu 6,7% este ano na produção de veículos. Entre janeiro e abril, a produção foi a maior desde 2019, com avanço de 6,7% sobre o mesmo período de 2024. Além disso, no mês passado foram produzidas 228,2 mil unidades, número 20,1% superior ao de março e 2,8% maior que o de abril do ano passado.

Auto Show/Reprodução Auto Show/Reprodução

As vendas internas em abril somaram 208,7 mil veículos, alta de 6,7% em relação ao mês anterior, só que com queda de 7,1% na comparação com abril de 2024, impacto atribuído a dois dias úteis a menos. No acumulado do ano, o volume chegou a 760,4 mil unidades, 3,4% acima do registrado no mesmo período de 2024.

BYD/Divulgação

Já os importados cresceram 18,7%, enquanto os veículos nacionais subiram apenas 0,2%. Modelos de origem chinesa representaram 6% dos emplacamentos no quadrimestre. Por sua vez, o segmento de caminhões apresentou retração no acumulado do ano, ficando abaixo dos números de 2024 pela primeira vez no ano.

BYD/Divulgação

As exportações registraram o resultado mais positivo do período, uma vez que foram levadas para fora do país 46,3 mil unidades em abril, alta de 18,9% sobre março. Nos quatro primeiros meses do ano, o setor exportou 161,9 mil unidades, volume 47,8% superior ao do mesmo intervalo de 2024. A Argentina respondeu por 59% das exportações brasileiras no quadrimestre, frente aos 34,8% do mesmo período do ano passado.

‌



Auto Show/Reprodução Auto Show/Reprodução

“Há bons motivos para celebrar neste momento do ano, como a consistente recuperação das exportações, ajudando a ampliar nossa produção, além da alta do nível de emprego e de novos investimentos anunciados pelas nossas associadas”, declarou Igor Calvet, presidente da Anfavea, que complementou: “por outro lado, estamos recebendo um fluxo de importações muito acima de um nível saudável, o que se reflete na queda de vendas de produtos nacionais, sobretudo no varejo. Marcas estrangeiras com altos estoques continuam destinando navios abarrotados para nossos portos, adiando seus planos de produção local e ainda solicitando inaceitáveis reduções de tarifas para importação de veículos desmontados”.

‌



