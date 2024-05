Vendas de elétricos da Ford crescem só 2,3% e marca aponta prejuízo

Alto contraste

As vendas de carros elétricos da Ford cresceram 2,3% no primeiro quadrimestre deste ano, abaixo do que a marca esperava. A transição para os elétricos está definitivamente mais lenta do que se esperava. Em um relatório a Ford disse que está perdendo US$ 100 mil por veículo elétrico vendido no momento, mas manteve os contratos com fornecedores.

A Ford atualmente compra baterias da SK On Co., LG Energy Solutions e CATL, disseram fontes à Bloomberg.

Os dados arrefeceram os ânimos da Ford a ponto da marca admitir que está voltando a investir em híbridos bem pode já estuda prorrogar a produção dos carros a combustão para além de 2030.





