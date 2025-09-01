Vendas de veículos caíram 7% em agosto: veja os 30 mais vendidos Mercado automotivo brasileiro registrou 213.838 unidades vendidas em agosto, Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/09/2025 - 18h26 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h26 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

O mercado automotivo brasileiro registrou 213.838 unidades vendidas em agosto, sendo 172.336 automóveis de passeio e 41.502 comerciais leves, segundo dados da consultoria K.Lume. O resultado representa uma queda de quase 7% em relação a julho e retração de 3% sobre o mesmo período de 2024, quando foram emplacadas 222.171 unidades.

Apesar de agosto ter mais dias úteis do que julho o mercado mostra um tendência de desaceleração nas vendas. Geralmente a economia acelera no segundo semestre mas nesses números provam um movimento contrário.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

No acumulado do ano, entretanto, o desempenho segue positivo. De janeiro a agosto, foram comercializados 1.576.029 veículos, alta de 3% em relação às 1.529.609 unidades do mesmo intervalo de 2024. Considerando os 21 dias úteis do mês, a média diária foi de 10.735 veículos vendidos, ligeiro avanço de 1,5% frente a julho.

Modelos mais vendidos em agostoO Volkswagen Polo manteve a liderança nacional, com 12.908 unidades registradas, impulsionado principalmente pela versão de entrada Track. Na segunda colocação, a Fiat Strada somou 11.833 unidades, seguida pelo Fiat Argo, com 10.097 emplacamentos.

Jeep Compass Marcos Camargo Jr 10.07.2025

Outro destaque foi o Toyota Corolla Cross, que fechou agosto com 7.737 unidades, ocupando a quarta posição geral e registrando um de seus melhores meses. No segmento de SUVs médios, o modelo liderou com ampla vantagem, superando rivais como o Jeep Compass (4.717), Caoa Chery Tiggo 7 (3.541) e Volkswagen Taos (726).Ranking dos 30 carros mais vendidos – Agosto de 2025Posição Modelo Vendas1º Volkswagen Polo 12.9082º Fiat Strada 11.8333º Fiat Argo 10.0974º Toyota Corolla Cross 7.7375º Volkswagen T-Cross 7.7026º Hyundai HB20 7.5907º Fiat Mobi 7.0458º Hyundai Creta 6.6499º Chevrolet Onix 5.81510º Volkswagen Saveiro 5.35811º Fiat Fastback 5.04012º Chevrolet Tracker 4.94213º Renault Kwid 4.86814º Nissan Kicks 4.74015º Jeep Compass 4.71716º Chevrolet Onix Plus 4.63217º Volkswagen Nivus 4.55718º Fiat Pulse 4.28219º Volkswagen Tera 4.15720º Honda HR-V 4.02821º Volkswagen Virtus 3.64622º Toyota Hilux 3.57123º Caoa Chery Tiggo 7 3.54124º BYD Dolphin Mini 3.30025º Jeep Renegade 3.22826º Fiat Toro 3.18127º GWM Haval H6 2.90728º Toyota Corolla 2.90329º Ford Ranger 2.62830º Chevrolet S10 2.340

