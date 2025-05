Charger elétrico encalha nas lojas e fica só com uma versão Clientes esperam por versões a gasolina e rede faz promoções e reduz versões à venda Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/05/2025 - 13h00 (Atualizado em 19/05/2025 - 13h27 ) twitter

Novo Dodge Charger vai estrear elétrico mas terá versão a combustão Stellantis/Divulgação

Stellantis esperava muito mais do elétrico Dodge Charger, que nasceu ano passado com duas versões elétricas para substituir o Muscle car de sucesso entre os fãs da Mopar. Porém, ainda há muitas unidades 2024 paradas nas concessionárias nos Estados Unidos e, por isso, a Dodge já reduziu sua produção e vai se concentrar em uma só versão: a Scatpack de 680cv.

Interior do novo Dodge Charger com motor elétrico Stellantis/Divulgação

O esportivo cupê elétrico estreou nas versões com 503cv (R/T) e 680cv (Scatpack) com tração integral e autonomia entre 480 e 510 km com sistema de carga de 800 volts. Também foram anunciados o Charger Daytona e o “SRT Banshee” que efetivamente nem chegaram às lojas.

À espera das versões a gasolina

A Stellantis já percebeu que os clientes Dodge querem mesmo a volta do motor a gasolina. O Charger deve estrear em breve as opções com motor Hurricane de 3,0 litros associado a dois turbocompressores na faixa dos 420 ou 557cv.

Dodge Charger Stellantis/Divulgação

Os modelos a gasolina terão várias opções e a mais forte é a Charger Sixpack H.O com o Hurricane e terá ainda um motor de 426cv. A produção de todos os modelos Charger serão concentradas em Windsor, no Canadá

