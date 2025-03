Volkswagen começa produção do Tera em Taubaté Novidade já foi apresentada este mês no Rio de Janeiro mas deve chegar ao mercado só em junho Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/03/2025 - 19h34 (Atualizado em 14/03/2025 - 19h34 ) twitter

Volkswagen/Divulgação

Grande novidade deste ano para a linha Volkswagen, o Tera será o quinto SUV da marca e vai chegar mirando o Fiat Pulse, Renault Kardian entre outros desse concorrido segmento. Nesta semana a Volkswagen deu início à produção em série do Tera em Taubaté, ao lado da linha Polo Track.

Segundo a própria marca, o Terá é “o Volkswagen mais importante dos últimos tempos para a região América do Sul”. A fábrica de Taubaté foi construída para a produção do Gol cujo início da produção se deu em 1980 e durou longos 42 anos.

Marcos Camargo Jr. 03.03.2025

O Tera é um projeto que irá demandar R$ 3,2 bilhões de compras de peças neste ano, o que representa 12% do total de compras de peças previsto pela Volkswagen do Brasil (R$ 26,3 bilhões em 2025) e terá 80% de nacionalização. Para produzir o Tera a Volkswagen conta com 241 fornecedores de peças, dos quais mais de 230 são empresas brasileiras. Ao todo a Produção do modelo gera 260 novos empregos diretos na fábrica da Volkswagen em Taubaté, sendo 40% mulheres e até 2.600 novos empregos indiretos na cadeia de fornecedores. Conforme a apresentação do modelo, para produzir o Tera a VW conta com 347 novos robôs, totalizando agora 875.

Volkswagen/Divugalção

O Tera vai ser um SUV compacto posicionado entre o Polo e o Nivus. Será um carro de volume e seus preços ficarão entre as versões Comfortline do Polo e o preço de entrada do Nivus. Isso quer dizer que o Tera deve ter preços entre R$ 110 e R$ 130 mil.

Volkswagen/Divugalção

Além do motor TSI, haverá uma versão MPI de entrada com motor 1.0 aspirado mas que deve demorar um pouco para chegar. Essa versão irá acelerar uma mudança no portfólio do Polo reduzindo suas versões no futuro.

Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Tera será lançado em três versões além da topo de linha Outfit no SUV compacto. O Tera também será vendido em países latino-americanos como Argentina, Chile, Paraguai, Paraguai, Colômbia e Equador. A princípio deve ter versões TSI com motor turbo mas versões com motor MPI aspirado devem vir em um segundo momento bem como versões híbridas leves.

Marcos Camargo Jr. 02.03.2025

O motor 1.0 TSI pode ter até 116 cv, combinado com transmissão automática de seis velocidades, o mesmo conjunto presente no Polo TSI. Também pode ser o 200 TSI com 128cv e 20kgfm de torque mas é mais provável que essa opção fique para o Nivus melhorando a distância entre os dois para evitar canibalização dos dois modelos.

SUV MAIS BARATO DA VOLKWAGEN? O TERA FOI REVELADO!

