Volkswagen confirma picape “Anti-Toro” no Paraná

A Volkswagen confirmou pela primeira vez uma nova picape que será produzida em São José dos Pinhais, no Paraná. O produto inédito terá porte médio e virá sobre a plataforma MQB para concorrer com produtos como Fiat Toro e Ford Maverick.

Marca alemã deve lançar picape Tarok até 2025

Sem revelar detalhes, a VW nem mesmo usou referências diretas ao produto em si mas o desenvolvimento da picape já começou. O conceito da picape Tarok, desenvolvida pela filial brasileira da marca, deve ser a inspiração de design para a novidade.

Tarok foi apresentada pela primeira vez em 2018, no Salão do Automóvel de São Paulo

Na época, o modelo apresentado contava com motor 1.4 TSI e tração integral, com dimensões muito semelhantes a Fiat Toro. Hoje esse mesmo conjunto pode ser associado a um propulsor elétrico que também está em desenvolvimento.

VW Tarok: Nova picape pode chegar para enfrentar as líderes de venda!

A nova picape também poderá estrear o novo motor 1.5 TSI evo 2, que conta com sistema híbrido MHEV de 48V e funciona em ciclo Miller. Esse propulsor é uma evolução do motor 1.4, contando com 150 cv e 25,5 kgfm, mas com consumo de combustível e emissões de poluentes muito menores.

‌



No começo de 2024, a VW anunciou um investimento de nove bilhões de reais distribuídos até 2028, prevendo 16 novos modelos incluindo a nova picape.

