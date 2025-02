Fiat Toro Freedom 2025: teste da opção de entrada da picape líder de vendas Além da Endurance, versão Freedom é minimamente equipada por uma diferença mínima Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/02/2025 - 20h56 (Atualizado em 13/02/2025 - 20h56 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

Com mais de 550 mil unidades produzidas e meio milhão de exemplares vendidos a Fiat Toro mostra a resiliência da marca em oferecer produtos diferentes por um tempo longo e com boa aceitação de mercado. A Toro já tem nove anos de vida na mesma geração e segue firme nas vendas. Em 2024 ela lideru o segmento com 53.856 unidades comercializadas superando concorrentes como a Chevrolet Montana com 27.724 unidades vendidas, quase metade da Fiat e a Ram Rampage que alcançou 23.619 unidades e que também é um produto Stellantis.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

O R7-Autos Carros testou a versão Freedom que é posicionado acima da Endurance com muitos equipamentos a mais e também um leve facelift que estreou ano passado.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

A Toro Freedom 2024 se diferencia pela grade frontal em preto brilhante que antes estava disponível nas versões mais caras. O logotipo da Fiat é cromado, e as rodas de liga leve de 17 polegadas calçam pneus 225/60 R17, contrastando com as rodas de 16 polegadas da versão Endurance.

Motor T270

‌



A Toro Freedom é equipada com o motor Turbo 270 Flex de 1.3 litros que equipa todas as versões e agora tem 176cv de potência e torque de 27,5 kgfm a 1.750 rpm. A transmissão é automática de seis marchas e a tração é 4X2 enquanto a 4X4 é somente a versão diesel. Esse motor é usado nas versões Endurance, Volcano e Freedom.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

Itens de Série

‌



Entre os principais equipamentos da Fiat Toro Freedom destacam-se o ar-condicionado automático de duas zonas, ajuste de altura e profundidade do volante, ajuste elétrico dos retrovisores e vidros elétricos dianteiros e traseiros.

A Toro Freedom tem central multimídia de 8,4 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay via Bluetooth, além de conexões USB-A e USB-C. Em outras versões a Fiat oferece multimídia vertical mas não é o caso da Freedom.

‌



Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

Em termos de segurança e assistência ao condutor, a Freedom é equipada com airbags frontais, laterais e de cortina, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, freios ABS com EBD, monitoramento de pressão dos pneus, sensores de estacionamento traseiros e câmera de ré.

Teste com a Toro Freedom

A Toro é como um SUV de caçamba e oferece uma versatilidade que poucos veículos trazem para essa classe. O motor 1.3 tem fôlego e relativo silêncio a bordo e mesmo com a recalibração onde perdeu potência seu desempenho não muda.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

Na versão Freedom a Toro traz o mínimo necessário como multimídia e câmera de ré, mais de dois airbags (no caso traz 6), painel digital com informações bem completas e boa sonorização a bordo. No entanto, contrasta com algumas simplicidades como bancos em tecido e ausência de detalhes cromados mas é questão de gosto. Muitos não gostam de acabamentos com excessivos detalhes.

Durante o nosso teste a Toro Freedom fez uma média de 10,6km/l na cidade e estrada com gasolina. Certamente o consumo não é dos melhores mas poucos veículos terão o porte da Toro com espaço interno e ainda caçamba capaz de levar 935 litros. É bastante coisa e ainda com espaço para a família viajar no final de semana.

Considerações

A Fiat Toro Freedom se destaca por oferecer um bom nível de equipamentos e acabamentos dentro da proposta de versão intermediária com o mínimo que espera de equipamentos. Entretanto, os consumidores podem avaliar as diferenças em relação à versão de entrada, Endurance, cujo preço parte de R$ 155.990.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

A versão Freedom custa R$ 165.990, ou seja, R$ 10 mil a mais. Assim, ela pode cumprir o papel de “SUV de cacamba” com maestria e preço competitivo, quase o que se cobra por um SUV compacto com motor 1.0 de versão mais completa. É questão de gosto e por isso a Fiat Toro segue vendendo tão bem.

FIAT TORO FREEDOM 2025: menos potente - SERÁ QUE EU TERIA? VEJA O VÍDEO!

