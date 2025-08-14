Volkswagen lança Tera na Argentina com opção de motor 1.6 MSI Versão argentina tem motor descontinuado no Brasil por questões ambientais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Volkswagen Tera Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen lançou nesta semana o Tera para o mercado argentino. No país vizinho o Tera feito em Taubaté tem uma opção de motor que saiu de linha por aqui: quatro cilindros 1.6 MSI.

Volkswagen Tera Volkswagen/Divulgação

Ao invés do motor MPI da versão de entrada, o motor do Tera argentino de entrada é o 1.6 16V aspirado, de 110 cv e 15,7 kgfm combinado com câmbio manual.

Volkswagen Tera Volkswagen/Divulgação

O Tera vendido na Argentina preserva as dimensões do “nosso” pois se trata do mesmo carro: são 4.151 mm de comprimento, 2.566 mm de entre-eixos, 1.504 mm de altura, 1.777 mm de largura e porta-malas de 350 litros (padrão VDA).

Volkswagen Tera Volkswagen/Divulgação

Nas versões seguintes, entra em cena o 1.0 TSI com 101 cv pois não há opção de motor flex por lá.

‌



Serão quatro versões:

‌



• Trend – básica, motor 1.6 MSI a gasolina, sem itens como ACC e AEB de série; ar-condicionado manual, rodas de aço aro 16 e painel digital de 8”.

• Comfort – já com motor 1.0 TSI de 101 cv, câmbio automático e rodas aro 16 diamantadas, além de difusores traseiros, apoio de braço, volante multifuncional em couro sintético com aletas e espelhos de cortesia iluminados.

‌



• High – acrescenta AEB, ACC, assistente de faixa, detector de ponto cego, rodas aro 17 diamantadas, ar digital automático, chave presencial, carregador por indução, painel digital de 10,25”, câmera de ré, sensores dianteiros e bancos em couro ecológico.

• Outfit – mantém o pacote da High, mas com teto preto, rodas aro 17 escurecidas e acabamento exclusivo nos bancos.

CONSUMO REAL com etanol do VW TERA 1.0 TSI manual! Vale a pena? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.