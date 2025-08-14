Volkswagen lança Tera na Argentina com opção de motor 1.6 MSI
Versão argentina tem motor descontinuado no Brasil por questões ambientais
A Volkswagen lançou nesta semana o Tera para o mercado argentino. No país vizinho o Tera feito em Taubaté tem uma opção de motor que saiu de linha por aqui: quatro cilindros 1.6 MSI.
Ao invés do motor MPI da versão de entrada, o motor do Tera argentino de entrada é o 1.6 16V aspirado, de 110 cv e 15,7 kgfm combinado com câmbio manual.
O Tera vendido na Argentina preserva as dimensões do “nosso” pois se trata do mesmo carro: são 4.151 mm de comprimento, 2.566 mm de entre-eixos, 1.504 mm de altura, 1.777 mm de largura e porta-malas de 350 litros (padrão VDA).
Nas versões seguintes, entra em cena o 1.0 TSI com 101 cv pois não há opção de motor flex por lá.
Serão quatro versões:
• Trend – básica, motor 1.6 MSI a gasolina, sem itens como ACC e AEB de série; ar-condicionado manual, rodas de aço aro 16 e painel digital de 8”.
• Comfort – já com motor 1.0 TSI de 101 cv, câmbio automático e rodas aro 16 diamantadas, além de difusores traseiros, apoio de braço, volante multifuncional em couro sintético com aletas e espelhos de cortesia iluminados.
• High – acrescenta AEB, ACC, assistente de faixa, detector de ponto cego, rodas aro 17 diamantadas, ar digital automático, chave presencial, carregador por indução, painel digital de 10,25”, câmera de ré, sensores dianteiros e bancos em couro ecológico.
• Outfit – mantém o pacote da High, mas com teto preto, rodas aro 17 escurecidas e acabamento exclusivo nos bancos.
