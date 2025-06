Volkswagen Tera Outfit: testamos a versão topo de linha do novo SUV Compacto vem equipado com motorização MPI e TSI de até 116 cv sendo mais leve e com mais desempenho que os concorrentes Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 01/06/2025 - 11h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 01.06.2025

O lançamento do Tera é mais do que apenas um “novo veículo para a Volkswagen”. Desenvolvido por completo no Brasil usando a plataforma MQB A0 (variação menor, do Polo), o Tera tem a pretensão de se tornar o produto mais vendido da marca no Brasil em pouco tempo.

A versão topo de linha é a High de R$ 139,9 mil e com pacote Outfit chega a R$ 142,9 mil porém com pacote Adas ultrapassa os R$ 145 mil. O R7-Autos Carros testou a novidade no evento de lançamento.

Visualmente o Terá High Outfit se diferencia pelas rodas de 17 polegadas, dos emblemas escurecidos e detalhes na cor preta que contraste com as cores de carroceria.

Motor do Tera High Outfit

Produzido em Taubaté, o Volkswagen Tera traz o motor 170TSI turbo, opção disponível no Polo, que entrega até 116 cv e 16,8kgfm com transmissão automática de seis velocidades e, também, manual. Vale lembrar que é o mesmo TSI usado no T-Cross e Nivus, porém com calibração mais “mansa” pois nos SUVs tem 128cv.

Consumo do Tera High: Segundo dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, o consumo com gasolina do Tera oscila de 12,2km/l em ciclo urbano a 14,5 km/l em ciclo rodoviário.

O Volkswagen Tera High vem bem equipado com as R odas de liga leve de 17 polegadas diamantadas, iluminação ambiente, acabamento com material sustentável, ar-condicionado digital Climatronic, painel digital de 10,25 polegadas, multimídia Volks Play Connect, que conta com inteligência artificial generativa que vai estar disponível no segundo semestre, carregador de smartphone por indução, controle de cruzeiro adaptativo, chave Kessy, shift paddle, câmera auxiliar de estacionamento, painel de vinil, entre outras.

Teste dinâmico

O Tera High tem o mesmo desempenho da versão Comfortline que compartilha do mesmo motor 200TSI. São 116cv e 16,8kgfm prontos para mover seus 1.130kg ao máximo de 187km/h. Tivemos um primeiro contato com a novidade saindo da zona sul de São Paulo rumo à cidade de Taubaté, na fábrica da Volkswagen.

No primeiro contato com o carro fica evidente a boa dinâmica de condução porém uma altura mais baixa, que não é típica de um Suv, embora o Tera seja classificado como SUV. Tem pára-brisa com ângulo bem acentuado, capo avantajado mas uma altura do solo que entrega boa dinâmica de condução.

O desempenho do motor é o mesmo esperado para a linha do 170tsi. Tem acelerações vigorosas, bom escalonamento do câmbio e conforto ao dirigir. Saindo de São Paulo outra boa impressão é a do motor que vibra muito pouco para 13 cilindros. Na estrada, há uma velocidade normal, o Tera também é silencioso e agradável. Equipado com pacote ADAS testamos todos os itens que funcionaram bem tal qual a multimídia.

A Volkswagen propôs um desafio para ver qual dos veículos teria menor consumo. O veículo do nosso teste foi o vencedor com uma média de 22,5km/l em um trecho de 140km de viagem. Essa média bem acima da ficha técnica foi obtida com ar desligado e velocidade a 90km/h pré ajustada no controle de Cruzeiro adaptativo. O Tera se mostrou bem competitivo e vai dar trabalho para o Renault Kardian que já vem sendo ofertado com descontos e também o Fiat Pulse que reagiu rápido e já mudou de visual.

