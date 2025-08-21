Logo R7.com
Volkswagen pode produzir carro elétrico barato em Portugal

ID.1 deve custar na faixa de 20 mil euros para brigar com modelos compactos baratos

Autos Carros|Marcos Camargo Jr

Volkswagen ID.1 Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen estuda produzir o ID.1, seu elétrico barato que será lançado em 2027, na fábrica de Palmela, em Portugal. Os executivos da VW estão estudando um projeto que poderia baratear a produção do carro enquanto o governo português deveria investir 30 milhões de euros, cerca de R$ 195 milhões em isenções para receber esse projeto.

Em contrapartida o ID.1 será o primeiro carro elétrico de preço realmente acessível estimado em 20 mil euros, cerca de R$ 130 mil em valores convertidos.

Volkswagen ID.1 Volkswagen/Divulgação

A conta só vai fechar se a Volkswagen conseguir viabilizar o projeto em Portugal, um dos grandes países da União Europeia que tem menor custo de mão de obra e de energia.


Volkswagen ID.1 IvoHercik.com/Volkswagen/Divulgação

Na mesma entrevista em que citou a produção do SUV híbrido na América do Sul, Thomas Schäfer, CEO global da marca Volkswagen, disse que o ID.1 é “a peça que faltava no quebra-cabeça”.

Volkswagen ID.1 Volkswagen/Divulgação

Thomas Gunther, presidente da Autoeuropa, confirmou que a produção do ID.1 começa na metade de 2027. No mesmo movimento, o ministro da Economia de Portugal, Manuel Castro Almeida admitiu as negociações para a produção do carro compacto no país.


Em 2024 o mercado português recebeu 249.269 veículos leves tendo o Dacia Sandero, Peugeot 208 e Tesla Model 3 como os modelos mais vendidos.


Entre os modelos elétricos, o Renault 5 é o mais barato entre os carros de marcas europeias e custa 25 mil euros, o Citroën e-C3 custa 23,5 mil euros e o Dacia Spring (equivalente ao nosso Renault Kwid e-tech) custa 19,5 mil euros.

