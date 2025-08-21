Volvo admite: prever a venda de 8.000 unidades do EX30 no Brasil foi um “erro” Em julho a marca vendeu 731 unidades no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 17h00 ) twitter

A Volvo admite que a previsão de vender 8.000 unidades do EX30 no ano de lançamento foi um erro. “Precisamos ter mais juízo. Mas sempre fomos audaciosos no nosso planejamento”, admite Marcelo Godoy, CEO da marca no Brasil.

Marcos Camargo Jr

O compacto Volvo EX30 é oferecido em quatro versões sempre com motor elétrico de 272cv e 35kgfm de torque combinado com bateria menor de 51kwh com autonomia de 250km (Inmetro PBEV) e outra de 69kwh para 338km.

A marca aponta que além do excessivo otimismo com as vendas de carros elétricos, a competição com novas marcas chinesas atrapalharam os planos da Volvo no Brasil.

‌



Marcos Camargo Jr

Em julho a Volvo vendeu 731 unidades no Brasil. Destes, 203 unidades foram do EX30 o que deve somar cerca de 2.000 unidades por ano, menos do que a soma de 2.800 de 2024.

‌



Agora a Volvo vai lançar mais uma versão do EX30 já mostrada no Festival Interlagos (Cross Country) para reforçar o portfólio de modelos elétricos.

Marcos Camargo Jr

Hoje o segmento de elétricos premium tem como líderes a BMW e a Mercedes Benz ficando na terceira posição. Agora a Volvo planeja novos lançamentos como prevê Godoy em um encontro com a mídia especializada em São Paulo.

‌



