Comparativo: Zeekr X encara Volvo EX30 e entrega 428 cv pelo mesmo preço Produzido pelo grupo Geely e posicionado como marca premium acima da Volvo, o Zeekr X Premium desembarca por R$ 298 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/08/2025 - 02h00 )

Volvo EX30 X Zeekr X Volvo e Zeekr/Divulgação

O Volvo EX30 ganhou destaque no Brasil por oferecer um conjunto elétrico avançado a um preço mais acessível do outros carros da marca, mas seu “irmão” de plataforma, o Zeekr X, chegou para provocar usando a mesma base e proposta mais luxuosa especialmente o Premium. Produzido pelo grupo Geely e posicionado como marca premium acima da Volvo, o Zeekr X Premium desembarca por R$ 298 mil, valor semelhante ao do EX30 Ultra, mas com um trunfo difícil de ignorar: 428 cv contra 272 cv do concorrente da marca sueca.

Volvo EX30 X Zeekr X Volvo e Zeekr/Divulgação

Mesma origem chinesa

Ambos são construídos sobre a plataforma modular SEA, usada também por modelos da Smart e Lynk & Co, mas o Zeekr X Premium aposta em mais potência e equipamentos para se diferenciar. Seu design mistura proporções de hatch e SUV, com linhas geométricas marcantes, faróis embutidos e traseira de corte reto. Mede 4,43 m de comprimento, 1,57 m de altura, 2,03 m de largura e 2,75 m de entre-eixos, com porta-malas de 362 litros. O Volvo tem a mesma base mas ele tem 4,23m, os mesmos 1,56m de altura e também 2,75m de entre eixos. O porta malas tem 318 litros no Volvo e 362 litros no Zeekr em função do acabamento diferenciado.

Volvo EX30 X Zeekr X Volvo e Zeekr/Divulgação

Interior minimalista em ambos

‌



Por dentro, o Zeekr X supera o EX30 em alguns pontos. Além da multimídia vertical de 14,6″ e som premium Yamaha com 13 alto-falantes, o estreante traz painel de instrumentos digital de 8,8″ à frente do volante — algo ausente no Volvo mesmo na versão topo.

Zeekr X Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

O acabamento interno do Zerkr X é integralmente em couro, com Alcântara e detalhes metálicos, reforçando o apelo sofisticado. Já no Volvo a pegada é minimalista embora de boa qualidade mas abre mão do requinte para a uma pegada de materiais reciclados, mais plástico e som que vem de um “Soundbar” à frente do painel. Em ambos os comandos estão na multimídia vertical.

‌



EX30 chega ao país também nesta semana

Motorização do Zeekr e Volvo

Na China, o Zeekr modelo é vendido em duas versões: tração traseira com 272 cv, 0 a 100 km/h em 5,6 s e autonomia de até 400 km (WLTP), e tração integral com dois motores e 428 cv, que acelera de 0 a 100 km/h em 3,8 s e percorre até 438 km no Inmetro mostrando boa eficiência e foi essa configuração mais potente que testamos no Brasil.

‌



Zeekr X Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

O Volvo tem motor elétrico traseiro que entrega 272 cv e 35 kgfm de torque, combinado com uma bateria de 69 kWh que proporciona uma autonomia de até 338 km pelo Inmetro. Não oferece tração integral em nenhuma das versões o que é uma pena.

Volvo EX30 Marcos Camargo Jr.

Teste

Na prática, o Zeekr X impressiona pelo fôlego imediato, mas a altura da carroceria limita um pouco a condução esportiva. O controle de tração atua cedo em curvas e a suspensão, com curso longo, privilegia o conforto — o que o torna mais voltado para viagens e uso diário do que para pista. Ainda assim, a estabilidade em linha reta, a boa frenagem e o silêncio a bordo reforçam a sensação de segurança.

Volvo EX30 Marcos Camargo Jr.

Já no Volvo com 272cv a condução é mais suave e equilibrada. O carro da marca sueca entrega minimalismo e boa qualidade além de um reconhecimento de marca instantâneo, algo que não temos no Zeekr. Por ser bem mais “fraco” fica até injusto comparar as duas motorizações mas o Volvo fica como alternativa mais tradicional ao Zeekr.

Zeekr X Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

Em segurança ativa e passiva, o Zeekr X também acompanha o EX30. Recebeu nota máxima no Euro NCAP e oferece pacote ADAS completo, com controle adaptativo de velocidade, câmera de alta resolução, frenagem autônoma de emergência e alertas de condução. O Volvo tem os mesmo itens e também foi bem avaliada nos mais exigentes testes de segurança europeus.

Volvo EX30 Marcos Camargo Jr.

Conclusão

Produzidos na moderna fábrica de Zheijiang, na China — que também monta os veículos Volvo, Polestar e Lynk & Co —, o Zeekr X combina desempenho superior, acabamento refinado e pacote de equipamentos mais generoso pelo mesmo preço do EX30 Ultra. O Volvo EX30 pode até ser ousado e minimalista mas diante do preço que chega a encostar nos R$ 300 mil da versão Ultra o Zeekr X é mais negócio. Claro, a rede Volvo de concessionários é bem maior que os 10 pontos de venda da Zeekr e precisa pensar bem na hora de avaliar questões como desvalorização e mercado de usados. Mas para quem busca potência e conectividade sem abrir mão da base de engenharia sueca, o novo elétrico chinês é um concorrente direto que pode mudar o jogo no segmento.

ZEEKR X 2025: o SUV elétrico chinês que usa a base do Volvo EX30! Vale a pena? VEJA O VÍDEO!

