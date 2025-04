Volvo lança EX90 elétrico de 7 lugares no Brasil por R$ 849 mil XC90 também é apresentado oficialmente no mercado a partir de R$ 639 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/04/2025 - 11h01 (Atualizado em 10/04/2025 - 11h04 ) twitter

A Volvo vem apostado fortemente nos modelos eletrificados e já há alguns anos não tem modelos apenas a combustão no mercado nacional. Hoje a marca Sueca do grupo Geely mostrou os novos EX90 e XC90 no Brasil. O R7-Autos Carros já havia antecipado os preços da versão 2025 do modelo híbrido.

Marcos Camargo

Volvo XC90

O Volvo XC90 chega ao Brasil com alguns retoques visuais nos farois, lanternas e novo interior mais conectado. Após ter mais de 1 milhão de unidades vendidas desde o lançamento em 2002, o XC90 também foi um dos pioneiros com motor híbrido. Há novidades como sistema Google na multimídia que é maior com 11 polegadas no formato vertical e com menos botões, carregador de celular sem fio, painel digital maior, sistema de câmera integral e novos itens de série.

Marcos Camargo

As rodas podem ser de 20, 21 ou 22 polegadas a depender da versão. As lanternas traseiras foram escurecidas, seguindo os novos padrões da marca.

‌



Marcos Camargo

Motor do XC90 2025

Em relação à motorização, o Volvo XC90 tem motores elétrico e a combustão, que juntos rendem até 462 cv com autonomia de até 47 km no modo elétrico e não houve mudança. Há um conjunto completo de condução semiautônoma com atualizações e novidades como um headup display.

‌



Marcos Camargo

O Volvo XC90 será vendido na versão Plus por R$ 639.950, já na configuração Ultra sai por R$ 689.950 e, por fim, a Ultra Dark será oferecida por R$ 699.950.

‌



Volvo EX90

Marcos Camargo

O Volvo EX90 também estreia no Brasil como primeiro SUV de sete lugares da marca. Depois de muita expectativa e relativo sucesso na Europa e Estados Unidos, o SUV topo de gama tem motor elétrico moderno e arquitetura de 800v permitindo recargas em menos tempo.

Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

Nas medidas o EX90 tem 5,03 metros de comprimento e com entre-eixos de 2,98 metros.

Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

Embora tenha a identidade atual da linha Volvo o EX90 não é feito sobre a plataforma híbrida mas sim em uma base para veículos 100% elétricos.

O interior também tem um visual parecido com o EX30 e EX40, uma vez que traz painel de instrumentos digital flutuante e multimídia ampla na vertical com sistema Google com 14,5 polegadas. Também conta com carregamento de smartphone por indução e sistema de som com 25 alto falantes. O porta-malas tem 655 litros com bancos rebatidos, 310 litros com todos os bancos sem rebater e com todos bancos rebatidos a capacidade é de 1040 litros.

Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

O Volvo EX90 foi desenvolvido em parceria com a NVIDIA para ter dois supercomputadores, que administram toda a programação do veículo, assim como tem cinco radares, diversas câmeras e LiDAR, que conseguem enxergar todo redor do carro. O crossover ainda conta com 9 airbags e sistema de semiautônomos de condução.

O coração do Volvo EX90 tem motor de 517 cv e 910 Nm de torque, que permite fazer de zero a 100 km/h em apenas 4,9 segundos. A bateria é de 111 kWh, o que permite rodar até 459 km com uma única carga.

A Volvo venderá o EX90 em versão única com preço de R$ 849.950.

