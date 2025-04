Quais serão os próximos carros híbridos feitos no Brasil? Indústria nacional acelera produção de eletrificados e até o fim do ano tem muita novidade a caminho Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 02h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr 01.12.2024

No primeiro trimestre deste ano 37.197 veículos híbridos de todos os híbridos. Isso representa um crescimento de 70% em relação ao mesmo período de 2024. E enquanto o brasileiro compra cada vez mais carros híbridos o R7-Autos Carros listou quais são os próximos modelos eletrificados que chegarão às concessionárias.

GWM Haval H6 híbrido flex

‌



A Great Wall Motor vai lançar no início do segundo semestre o Haval H6 híbrido flex já produzido em Iracemapolis. O SUV seguirá em quatro versões: HEV2, PHEV19, PHEV34 e GT mantendo a motorização atual. A produção em pré série já começa em maio conforme apurou com exclusividade o R7-Autos Carros.

GWM/Divulgação

Ainda com boa parte dos componentes importados a meta da GWM é chegar a 60% de nacionalização com a linha Haval.

‌



Toyota Yaris Cross híbrido flex

‌



A Toyota deve lançar o Yaris Cross no início do segundo semestre do ano. Feito sobre a plataforma DNGA, o SUV compacto híbrido puro terá motor 1,5 litro flex aspirado com ciclo Atkinson e cerca de 91 cv e 12,3 kgfm. A unidade a combustão irá trabalhar com motor elétrico de 80 cv e 14,4 kgfm com potência combinada de cerca de 115cv.

Toyota/Reprodução Toyota/Reprodução

A pré série do carro já começou em Sorocaba onde a Toyota guarda o segredo há sete chaves. E ele será o primeiro híbrido puro a chegar neste segmento.

BYD Song Pro híbrido flex

A BYD sofreu atrasos na finalização da fábrica de Camaçari mas até o final do ano irá lançar ao menos o Song Pro híbrido flex. “Ao menos” porque a marca desenvolve também o Dolphin e também Yuan Pro híbridos plugin.

BYD Song Pro: híbrido plugin mais barato é bom mas sacrifica segurança Marcos Camargo Jr. 18.07.2024

O Song Pro deve manter a motorização 1.5 aspirada porém apta a beber etanol e gasolina combinado com motor elétrico híbrido plugin com cerca de 209 a 235cv.

Peugeot 2008 T200 HYBRID

A Peugeot já está em fases finais de teste do 2008 T200 HYBRID. Usando o mesmo conjunto híbrido leve do Pulse e Fastback da Fiat a Peugeot vai surfar na onda de sucesso do seu compacto para posicionar a marca como tecnológica dentro do grupo Stellantis.

Marcos Camargo Jr. 19.03.2025

Produzido na Argentina, o Peugeot T200 tem o motor nacional feito em Betim/MG combinando o T200 1.0 turbo de 125cv e 20kgfm de torque com um gerador/motor de partida alimentado por uma pequena bateria.

Chevrolet Tracker híbrido flex

A GM está em fase de testes do Tracker que será renovado após cinco anos de lançamento e deve ganhar sistema híbrido leve robusto de 48V.

Placa Verde/Reprodução Placa Verde/Reprodução

O motor híbrido da GM combina o Ecotec turbo de 1,2 litro e sistema de 48V com potência esperada na casa dos 121cv e 18kgfm de torque mas ainda sem dados muito concretos a respeito da novidade.

