Volvo EX30 Cross Country com 428cv é revelado no Festival Interlagos Modelo será vendido por R$ 314.950 com tração integral e 428 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/06/2025 - 09h58 (Atualizado em 12/06/2025 - 09h58 )

Marcos Camargo Jr

A Volvo revelou o EX30 Cross Country no Festival Interlagos. A nova configuração do SUV elétrico tem tração integral, dois motores elétricos e potência combinada de 428 cv superior aos modelos da linha EX30. O modelo é oferecido por R$ 314.950 e posiciona-se acima da versão Ultra, que segue disponível.

Marcos Camargo Jr

O EX30 Cross Country é equipado com um motor no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro. O conjunto é alimentado por uma bateria de 69 kWh. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 3,6 segundos, segundo dados da fabricante.

Marcos Camargo Jr

Entre os itens de série, o EX30 Cross Country traz rodas de 19 polegadas, pneus de uso misto, suspensão elevada, protetores adicionais na carroceria e modo de condução “Off-road”. A lista inclui ainda central multimídia com Google integrado, painel digital, piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de tráfego cruzado, detector de ponto cego, câmera 360° e sistema de som Harman Kardon.

Marcos Camargo Jr

A carroceria tem detalhes escurecidos, rack de teto e para-choques com acabamento exclusivo da versão Cross Country. O porta-malas oferece capacidade de 318 litros, podendo chegar a 904 litros com os bancos rebatidos.

