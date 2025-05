VW Nivus 2026: depois do GTS, veja como ficam preços, equipamentos e versões Agora com versão esportiva, Nivus compreende gama que vai desde a Sense até a GTS Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 04/05/2025 - 11h00 ) twitter

Após o lançamento do Volkswagen Nivus GTS, a linha do SUV cupê compacto fica completa. E preparando-se para a chegada do Tera dia 25, a Volkswagen divulga os preços da linha Nivus . Agora o SUV é vendido com preços entre R$ 119,9 mil e R$ 174,9 mil.

Novo visual

No visual, o Nivus ganhou uma nova grade frontal e novos faróis com DRL e também novos detalhes na traseira, novos pára-choques mas manteve sua essência visual. Por dentro nada além da multimídia Connect de 10 polegadas e um revestimento parcial em tecido no painel. Na versão GTS a grade tem preenchimento colmeia, novos detalhes no pára-choque traseiro com um aplique e e interior com novos bancos, molduras, pedaleira e volante.

Motorização sem mudanças e 1.4 no GTS

O Volkswagen Nivus segue com a mesma motorização: 200TSI três cilindros turbo com injeção direta segue com 116/128cv e 20,4kgfm de torque combinado com transmissão automática de seis velocidades. A versão GTS é equipada com motor 1.4 TSI de 150cv e 25,5kgfm com esse mesmo câmbio. Porém a versão GTS tem novas molas e amortecedores, nova calibração de caixa de direção e coxins.

Veja preços, equipamentos e versões do Nivus 2026:

Nivus Sense 200 TSI: a configuração de entrada vem equipada com painel de instrumentos digital de 8 polegadas, volante multifuncional, faróis de LED no DLR, direção elétrica, ar-condicionado, entre outros. Valor: R$ 119.990

Nivus Comfortline 200 TSI: essa opção traz novo feixe de LEDs, multimídia de 10,1”, painel digital, seis airbags, 6 alto falantes, ar condicionado digital Climatronic e rodas aro 16, entre outros equipamentos. Valor: R$ 143.490.

Volkswagen/Divulgação

Nivus Highline 200 TSI: essa versão conta com faróis light strip, rodas aro 17, acabamento “premium” de bancos e apoio de braço, conectividade, ar-condicionado digital, entre outros. Valor: R$ 160.790.

Volkswagen/Divulgação

Nivus GTS 250 TSI: além de ter outro motor e, também, acabamento esportivo essa opção traz piloto automático adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática, seis airbags, ar-condicionado automático, alerta e assistente de permanência em faixa, alerta de ponto-cego, detector de fadiga, bancos esportivos em couro, carregador por indução refrigerado, retrovisor interno fotocrômico, retrovisores externos com rebatimento elétrico, indicador de pressão dos pneus, chave presencial com partida por botão, painel de instrumentos de 10,25″, rodas de 17″ com pneus 205/55, seletor de modos de condução, sensor de chuva e de luz, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de estacionamento, sistema multimídia VW Play de 10,1″ com espelhamento sem fio e conectividade via app com smartphone, volante em couro com aletas para trocas de marchas. Valor: R$ R$ 174.990.

