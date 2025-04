Nivus GTS estreia por R$ 174,9 mil: veja o que muda SUV cupê ganha motor 1.4 TSI de 150cv e visual esportivo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/04/2025 - 08h13 (Atualizado em 30/04/2025 - 08h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen apresenta esta semana o novo Nivus GTS, que retoma a sigla esportiva que surgiu por aqui nos anos 1980 e substitui o Polo GTS. Entra em cena um visual específico esportivo, pacote mais completo de itens de série e motor 1.4 TSI de 150cv.

Volkswagen/Divulgação

O Nivus GTS custa R$ 174.990, e com rodas aro 28 opcionais (R$ 2.050) vai para R$ 177.040. Porém esse preço é só para a cor preto Ninja. A Branco Cristal que é nova sai por mais R$ 900. E por R$ 1.750 se o cliente quiser Cinza Moonstone, Azul Titan ou Vermelho Sunset.

Volkswagen/Divulgação

No visual o Nivus GTS ganha grade em colmeia com friso vermelho, o grafismo específico da sigla esportiva a na traseira há um aerofólio e defletor na cor do carro ou preto bem como as capas dos retrovisores.Por dentro há bancos em couro com a grafia GTS, no painel há um revestimento diferenciado bem como no volante com base reta e o grafismo do painel digital é específico da versão. Também há pedais em alumínio e costuras vermelhas (as mesmas do volante) na alavanca do câmbio.

Volkswagen/Divulgação

O motor é o conhecido 1.4 TSI de 150cv e 25,5kgfm. É o mesmo motor do Taos, Virtus Exclusive e T-Cross Highline. Porém, a suspensão recebe apenas um acerto específico e mantém as mesmas molas e amortecedores, um caminho diferente do extinto Polo GTS. Segundo a VW, na suspensão traseira há novas molas e novos amortecedores traseiros, direção recalibrada, novos coxins superiores dianteiros, novo braço e coxim. O ângulo de rolagem de carroceria foi reduzido em 6% e da inclinação lateral em 5%.

‌



Volkswagen/Divulgação

Nos dados de desempenho o 0-100km/h é feito em 8,7s com gasolina e 8,4s com etanol e a velocidade máxima é de 203 e 206 km/h, respectivamente.Nos próximos dias o R7-Autos Carros vai trazer detalhes do desempenho do Nivus GTS que estreia na linha do SUV cupê da Volkswagen. Itens de série do Nivus GTSPreço e equipamentosVW Nivus GTS 250 TSI 2026 - R$ 174.990* Piloto automático adaptativo* Alerta de colisão com frenagem automática* 6 airbags* Ar-condicionado automático* Alerta e assistente de faixas* Alerta de ponto-cego* Bancos esportivos em couro* Carregador por indução refrigerado* Retrovisor interno fotocrômico* Retrovisores externos com rebatimento elétrico* Indicador de pressão dos pneus* Chave presencial com partida por botão* Painel de instrumentos de 10,25″* Rodas de 17″ com pneus 205/55* Seletor de modos de condução* Sensor de chuva e de luz* Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro* Assistente de estacionamento* VW Play de 10,1″ com espelhamentos sem fios e conectividade via app com smartphone* Detector de fadiga* Volante em couro com aletas para trocas de marchas

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.