VW Virtus tem desconto para PCD em junho: confira os preços Na versão Exclusive o desconto chega a R$ 34 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 09/06/2025 - 11h00 )

Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen anunciou os preços e versões do sedã Virtus que tem campanhas ativas para o mês de junho. Além das isenções de impostos o Virtus é oferecido com bônus de fábrica de até R$ 34 mil.

Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Virtus tem três opções de motorização. A Comforltine e Highline tem o motor 200TSI de 128cv e 20kgfm de torque com câmbio automático de seis velocidades. Já os modelos de entrada mantém o motor TSI na sua variante menos potente: a 170TSI usada no Polo e no Tera com 116cv e 16,8kgfm de torque sendo que nessa versão ainda há opção de câmbio manual. A versão Exclusive é a única com motor 250TSI de 150cv e 25,5kgfm de torque.

Descontos em todas as versões

‌



O Volkswagen Virtus tem desconto com bônus de fábrica em todas as versões incluindo a manual de entrada com abatimento de R$ 19,6 mil. Na versão Exclusive o desconto chega a R$ 34 mil.

‌



Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Virtus Sense 170 TSI tem preço de R$ 89,3 mil, versão que traz ar condicionado (manual), direção elétrica, freio a disco nas quatro rodas, faróis e lanternas em LED e central multimídia VW Play de 10.1 polegadas com Android Auto/Apple CarPlay sem fio e sensor traseiro e carregador de celular sem fio. A versão “170 TSI MT” custa R$ 98,3 mil.

Marcos Camargo Jr. 04.02.2025

Nas versões automáticas começando pela “170 TSI AT” o desconto fica em torno de R$ 20 mil chegando a R$ 22 mil na Comfortline de R$ 116,3 mil. Confira os preços para o púbico PCD e o valor de tabela:

‌



Volkswagen Virtus Sense 170 TSI MT

Tabela Fipe: R$ 108.990

PCD: R$ 89.308,02

Volkswagen Virtus 170 TSI MT

Tabela Fipe: R$ 119.990

PCD: R$ 98.321,58

Volkswagen Virtus 170 TSI AT

Tabela Fipe: R$ 126.390

PCD: R$ 103.565,84

Volkswagen Virtus Comfortline 200 TSI AT

Tabela Fipe: R$ 141.990

PCD: R$ 116.348,71

Volkswagen Virtus Highline 200 TSI AT

Tabela Fipe: R$ 152.990

PCD: R$ 125.362,28

Volkswagen Virtus Exclusive 250 TSI AT

Tabela Fipe: R$ 165.990

PCD: R$ 131.617,65

